《駐京專電》商務部：荷蘭插手安世企業內部事務，損害營商環境害人害己

商務部舉行例行新聞發布會。對於近日中國半導體行業協會發表聲明，反對荷蘭當局干預聞泰科技技(滬:600745)旗下子公司安世半導體的運營。商務部新聞發言人何咏前對此表示，中方堅決反對荷方泛化國家安全概念，以行政手段直接插手企業內部事務。荷方此舉不僅違反契約精神與市場原則，還將嚴重損害荷蘭營商環境，害人害己。



何咏前進一步表示，美方的穿透規則是加害中企的始作俑者。希望荷方堅持獨立自主，能夠從維護中荷經貿關係，維護全球半導體供應鏈穩定出發，尊重客觀事實，堅持契約精神和市場原則，糾正錯誤做法，切實保護中國投資者正當權益，營造公平、透明、可預期的營商環境。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。



何咏前指出，中方同時注意到荷蘭相關法院10月14日公開文件顯示，荷美雙方曾就穿透規則進行過溝通協調，美向荷提出更換安世半導體中方首席執行官及調整治理結構等要求，以免受穿透規則的制裁。中方已就美穿透規則明確表達立場。「我想再次強調的是，美此舉嚴重衝擊國際經貿秩序，嚴重破壞全球產業鏈、供應鏈安全穩定。荷方此舉是美穿透規則損害中國企業正當權益的明顯例證。」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》