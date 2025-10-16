《滬／深股通》立訊精密為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2489.60
|紫金礦業
|(601899)
|1810.74
|工業富聯
|(601138)
|1598.79
|兆易創新
|(603986)
|1585.83
|貴州茅台
|(600519)
|1510.58
|海光信息
|(688041)
|1438.70
|北方稀土
|(600111)
|1330.74
|隆基綠能
|(601012)
|1255.96
|招商銀行
|(600036)
|1027.52
|中微公司
|(688012)
|960.62
|立訊精密
|(002475)
|3864.01
|中際旭創
|(300308)
|3436.85
|寧德時代
|(300750)
|3189.46
|陽光電源
|(300274)
|2820.38
|新易盛
|(300502)
|1916.97
|中興通訊
|(000063)
|1436.54
|勝宏科技
|(300476)
|1307.45
|三花智控
|(002050)
|1216.28
|比亞迪
|(002594)
|1169.70
|億緯鋰能
|(300014)
|1032.59
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》
