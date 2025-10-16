  • 會員
AH股新聞

16/10/2025 17:39

《滬／深股通》立訊精密為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2489.60
紫金礦業(601899)1810.74
工業富聯(601138)1598.79
兆易創新(603986)1585.83
貴州茅台(600519)1510.58
海光信息(688041)1438.70
北方稀土(600111)1330.74
隆基綠能(601012)1255.96
招商銀行(600036)1027.52
中微公司(688012)960.62
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
立訊精密(002475)3864.01
中際旭創(300308)3436.85
寧德時代(300750)3189.46
陽光電源(300274)2820.38
新易盛(300502)1916.97
中興通訊(000063)1436.54
勝宏科技(300476)1307.45
三花智控(002050)1216.28
比亞迪(002594)1169.70
億緯鋰能(300014)1032.59

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》

