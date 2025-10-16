《港滬深通》港股總市值48.3萬億元，滬深95.3萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(15日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2343
|315
|1695
|41
|2874
|39
|H股總數
(隻)
|388
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|16273
|315
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|482622
|758
|532104
|940
|419564
|538
|流通市值
(億元)
|-
|-
|511165
|704
|363015
|537
|平均PE
(倍)
|14.94
|39.82
|14.49
|9.63
|31.05
|9.60
|成交
百萬元
|316116
|1564505
|1112480
《經濟通通訊社16日專訊》
