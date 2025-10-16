《港滬深通》港股總市值48.3萬億元，滬深95.3萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(15日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2343 315 1695 41 2874 39 H股總數

(隻) 388 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 16273 315 - - - - 總市值

(億元) 482622 758 532104 940 419564 538 流通市值

(億元) - - 511165 704 363015 537 平均PE

(倍) 14.94 39.82 14.49 9.63 31.05 9.60 成交

百萬元 316116 1564505 1112480

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社16日專訊》