AH股新聞

16/10/2025 08:15

《神州頭條》財經報章頭版摘要：M1、M2「剪刀差」刷新年內低值

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月，中國央行數據顯示，9月末M1-M2「剪刀差」收窄至1.2個百分點，創年內新低；前三季社融增量30.09萬億元，核心CPI同比漲1%為近19個月首次。科創板3隻未盈利新股啟動申購。

事實要點：
▷ 前三季社融增量30.09萬億元（同比多4.42萬億）
▷ 9月末M1-M2剪刀差1.2個百分點（年內最低）
▷ 核心CPI同比漲1%（近19個月首次達1%）
▷ 前三季新增人民幣貸款14.75萬億元
▷ 科創板3未盈利新股啟動申購（科創成長層首批）

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
10月16日出版的第20期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議》。這是習近平總書記2021年9月至2025年9月期間有關重要論述的節錄。

專訪山東證監局黨委書記、局長張松
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
山東證監局黨委書記、局長張松日前接受中國證券報記者專訪時表示，對於進一步全面深化改革，黨的二十屆三中全會要求，更加注重系統集成、更加注重突出重點、更加注重改革實效。

2025私募基金高質量發展大會舉辦
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
10月15日，由中國證券報主辦、國信證券獨家冠名的「固本，礪新，行遠--2025私募基金高質量發展大會」在深圳舉行。在高質量發展成為基金行業共識的當下，大會匯聚政界、學界與產業的思想火花，縱論私募基金在新時代的發展路徑與機遇。


《上海證券報》

M1、M2「剪刀差」刷新年內低值，多項金融數據釋放積極訊號
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
央行披露數據顯示，9月末，社會融資規模存量、M2（廣義貨幣）、人民幣貸款餘額分別同比增長8.7%、8.4%和6.6%。關鍵金融指標增速繼續高於經濟增速，金融對實體經濟的支持力度穩固。9月末，M1（狹義貨幣）、M2「剪刀差」（M2同比增速減去M1同比增速）收窄至1.2個百分點，刷新今年初M1統計口徑調整以來的新低，折射出企業生產經營活躍度提升、個人投資消費需求回暖。

更具吸引力和包容性--用數據丈量資本市場的量質升級
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「十四五」時期，我國資本市場迎來一場深刻的制度變革與結構優化。從新證券法施行，到新「國九條」發布實施，從北交所揭牌開市，到科創板設置科創成長層，資本市場基礎制度和監管底層邏輯得到全方位重構，多層次市場體系更加完備，市場功能不斷健全。

核心CPI同比漲幅近19個月以來首次回到1%，價格領域積極變化不斷累積
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
9月，CPI同比與PPI同比降幅均有所收窄，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1%，漲幅連續第5個月擴大，顯示出物價緩慢改善，價格的積極變化繼續累積，國內需求處於穩步修復狀態。受訪專家分析稱，在擴內需政策持續顯效、綜合整治「內捲式」競爭等系列措施的推動下，市場供求關係逐步改善。當前總體價格仍低位運行，下階段要進一步擴大國內需求，規范企業競爭秩序，促進價格合理回升。


《證券時報》

前三季度社融增量突破30萬億，新增貸款14.75萬億
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
初步統計，今年前三季度，社會融資規模增量累計突破30萬億元，達到30.09萬億元，比上年同期多4.42萬億元；人民幣貸款增加14.75萬億元，人民幣存款增加22.71萬億元。作為衡量金融總量的核心指標--社融增速、廣義貨幣(M2)增速延續高位，表明貨幣金融持續為經濟回升向好營造了適宜的環境。9月末，社融存量同比增長8.7%，比上年同期高0.7個百分點；M2同比增長8.4%，比上年同期高1.5個百分點。

暢通科技企業上市路徑，重塑科創估值體系
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
本周，科創板3隻未盈利新股--禾元生物、西安奕材和必貝特陸續啟動網上申購。預計它們將成為科創成長層首批新註冊上市公司。這意味著，時隔兩年多，科創板將再次迎來未盈利公司。

核心CPI近19個月來漲幅首次回到1%
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
9月份居民消費價格指數(CPI)環比和同比表現均較上月改善，核心CPI同比漲幅連續第5個月擴大，工業生產者出廠價格指數(PPI)同比降幅繼續收窄。專家分析認為，9月消費市場總體平穩，物價水平持續修復。9月份，CPI環比上漲0.1%，同比下降0.3%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.0%，漲幅連續第5個月擴大，為近19個月以來漲幅首次回到1%；PPI環比繼續持平，同比下降2.3%，降幅比上月收窄0.6個百分點。

