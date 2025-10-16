《神州經脈》中方重申稀土管制符合國際做法，南韓新駐華大使盧載憲抵京

市場繼續關注中美關稅博弈。滬深股市今日（16日）走勢反覆，滬指高開高走，午後卻一度倒跌，及至收市時錄得0.1%微弱升幅，收報3916.23點，深成指則跌0.25%，創業板指升0.38%。兩市全日成交量僅1.93萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1417億元或7%，為8月12日以來逾兩個月低。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1249，較上個交易日4時30分收盤價跌11點子，全日在7.1190至7.1278之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0968，較上個交易日升27點子，兩連升，較市場預測偏強218點子，並創去年10月15日以來一年新高，上個交易日報7.0995。中間價連兩日調升並強於市場預期，或凸顯監管層有意支撐人民幣匯價。



*今日新聞精選*



1. 美國財長貝森特暗示，美國可能延長關稅休戰期，來換取中國推遲實行稀土出口管制，並稱美國總統特朗普仍計劃與中國國家主席習近平會晤。與此同時，貝森特批評中國稀土出口管制措施，呼籲盟友共同努力實現「去中國化」。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上強調，中方出台的出口管制措施符合國際通行做法，目的是更好地維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。另外，對於貝森特公開指摘中國商務部國際貿易談判代表李成鋼8月底不請自來，態度強硬挑釁，商務部新聞發言人何咏前今日回應稱，美方有關言論嚴重歪曲事實。



2. 2025世界智能網聯汽車大會今日在北京開幕，為期三天，主題為「匯智聚能，網聯無限」。第十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩表示，要在保障安全的前提下，科學有序地推進人工智能技術落地，逐步拓展駕駛輔助與自動駕駛的應用場景，穩步釋放商業價值。東風汽車董事長楊青指，具身智能體是未來汽車的主要形態，將進一步豐富汽車內涵。中國長安汽車集團董事長朱華榮透露，未來五年，長安汽車將加速AI大模型等技術開發應用，2028年量產下線人形機器人，2030年推出航線飛行汽車產品並商業化運作。



3. 印尼傳媒報道，印尼國防部長沙夫里周三確認，該國將採購中國殲-10戰鬥機，稱「殲-10戰鬥機將很快出現在雅加達」，但拒絕透露有關採購的具體時間表或數量等細節。殲-10戰鬥機外貿機型為殲-10CE。中航成飛是殲-10系列的原始研製與主力生產商，成飛集成為殲-10系列提供零部件，貴航股份則負責承接殲-10CE外貿型的生產線，主要出口至巴基斯坦、埃及等國。



4. 據外電報道，中國國務院副總理何立峰本周將在北京接見包括蘋果CEO庫克在內的多位全球企業高管。有關企業高層主要是清華大學經濟管理學院顧問委員會成員，委員會通常每年舉行一次會議，預計有關高管將會獲何立峰接見。作為委員會去年的主席，庫克周三已在北京與工信部部長李樂成會晤，並承諾將增加對華投資，同時概述向清華大學捐款的計劃。庫克並在接受央視訪問時指出，正努力將蘋果智能引入中國。



5. 中共二十屆四中全會將於下周一至周四(20日至23日)召開，主要研究制定「十五五」規劃的建議。野村報告指出，會議將討論「十五五」規劃，勾勒內地從2026年至2030年經濟和社會發展目標的藍圖；然而，北京可能不會設定具體增長目標，而是強調韌性、安全性和包容性。



6. 南韓外交部公布，已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲，獲委任為駐華大使。《韓聯社》報道，盧載憲今日抵達北京履新，將就中國國家主席習近平訪韓出席亞太經合組織（APEC）慶州峰會事宜與中方展開協調溝通。中國外交部發言人林劍表示，中方歡迎南韓新任駐華大使盧載憲來華履新，期待他就任後為促進中韓關係健康穩定發展發揮積極作用，並為他來華履職提供便利。



7. 知名市場調研機構Omdia的最新研究顯示，2025年第三季度，內地智能手機市場同比下降3%，市場仍處於調整階段，同時競爭格局愈發膠著，頭部廠商排名差距持續收窄。vivo以1180萬台的出貨量重回第一，佔據18%市場份額。華為緊隨其後排名第二，出貨量1050萬台，市場份額為16%。蘋果延續上一季度的漲勢，出貨量1010萬台，排名相較去年同期上升兩位，躋身市場前三。小米出貨1000萬台，OPPO出貨990萬台，分別位列第四第五。



8. 首款國產eSIM手機亦即將面世。OPPO Find系列產品負責人周意保今日在社交媒體稱，今晚發布的OPPO Find X9就會有可用eSIM版本。這意味著繼蘋果iPhone Air國行版率先支持eSIM後，OPPO快速跟進。此前，OPPO方面曾對外表示，今年年底會有第一批eSIM手機上市。分析認為，目前是內地eSIM手機起步期，Find X9系列可能只是支持eSIM，並不會取消實體SIM卡槽。