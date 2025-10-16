  • 會員
etnet專輯
AH股新聞

16/10/2025 17:01

《鍾之日記》兩萬六復失，蔚來跌得傷

解讀
核心摘要：
2025年10月16日港股恒生指數收跌0.1%至25888點，主板成交2670億港元；滬指微升0.1%但兩市成交縮至1.93萬億人民幣。蔚來因遭新加坡主權基金起訴股價跌9%，泡泡瑪特受銷售預期激勵漲5.6%。

事實要點：
▷ 恒生指數收25888點（跌0.1%），主板成交2670億港元
▷ 滬指收3916.23點（升0.1%），兩市成交1.93萬億人民幣（縮量7%）
▷ 蔚來股價跌9%至49.28港元，遭GIC起訴虛報收入
▷ 泡泡瑪特股價漲5.6%至288.2港元，Labubu盲盒二手價最高溢價13.4倍
▷ 美中關稅休戰磋商將於數周內進行，雙方措施生效日為11月1日及12月1日

　　10月16日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　中美角力持續，隔晚美股個別發展，中概股金龍指數反彈1.7%。港股輕微低開後曾返兩萬六，惟投資者謹慎、高位乏承接，大市掉頭回落，恒生指數全日收報25888，跌22點或不足0.1%，主板成交近2670億元。

*滬指略收高，兩市成交不足2萬億*

　　市場繼續關注中美關稅博弈。美國財政部長貝森特15日暗示，考慮延長關稅休戰期限，以換取中方推遲實施稀土出口管制，方案將在未來數周進行磋商；他並強調美國總統特朗普還是會與中國國家主席習近平安排會面。不過，貝森特同時批評中國貿易談判代表李成鋼態度強硬。特朗普也在另一場合說美國同中國正處於貿易戰中。

　　滬深股市走勢反覆，滬指高開高走，午後卻一度倒跌，及至收市時錄得0.1%微弱升幅，收報3916.23點，深成指則跌0.25%，創業板指升0.38%。兩市全日成交量僅1.93萬億元人民幣，較上一個交易日縮量7%，為8月12日以來逾兩個月低。

　　有分析師表示，美國提出的關稅及軟件出口管制將於11月1日生效，中國稀土許可將於12月1日生效。這顯示雙方刻意安排時間點，為APEC峰會後保留空間互動。中美互相出招可能是談判策略的一部分，而非最終結果。雖然短期市場表現可能波動，但這是長期投資者的潛在進場點。

*Labubu未炒完，泡泡瑪特股價再上*

　　摩根大通上調泡泡瑪特(09992)評級及目標價，該股今日造好，收升5.6%，報288.2元，為表現第二好藍籌。

　　摩通報告稱，基於泡泡瑪特的人氣IP Labubu及星星人(Twinkle Twinkle)的強勁銷售勢頭，將其2025至2027年的盈利預測上調5至7%，預期泡泡瑪特今年收入按年增長165%，經調整盈利增長276%，意味下半年收入及經調整盈利分別增長144%及234%。

　　對於中美關係升溫，摩通表示，國際市場特別是美國對泡泡瑪特非常重要，預期美洲地區銷售貢獻將自2025年的21%，提高到2027年的28%。短期來看，泡泡瑪等已在美國積存第四季銷售旺季的庫存，並保留加價的權利，估計加價15%便能抵銷100%關稅。

　　該行將泡泡瑪特評級由「中性」上調至「增持」，目標價亦由300元上調至320元，稱在盈利預測調整後，其估值具有吸引力。摩通還指出泡泡瑪特股價未來有4大催化劑：一、第三季業績；二、萬聖節及聖誕節強勁的銷售表現；三、推出《Labubu & Friends》動畫；四、推出Labubu 4.0。

　　值得一提，泡泡瑪特上周開始發售萬聖節新品「WHY SO SERIOUS」系列盲盒，9日晚開售後僅幾分鐘，各大平台盲盒均被搶購一空。該系列盲盒單個定價159元(人民幣．下同)，整盒價1272元。由於線上及門店出現缺貨，該新品盲盒在得物及閒魚等二手平台上被大幅炒高。Labubu大隱藏「月影假面」峰值成交價見2289元，溢價13.4倍；星星人小隱藏「泡泡糖」商家出價為1569元，溢價9倍。至於未拆盒的單個盲盒由原價159元升至309元，整盒價則升至2199元。

*蔚來遭新加坡主權基金起訴，一眾新能源車股受累*

　　新能源車股今日受創，蔚來(09866)遭新加坡主權財富基金GIC起訴，指控蔚來及其高層虛報收入。蔚來股價曾急挫13%，最低見47元，收市跌近9%，報49.28元。

　　內媒報道指，該訴訟於8月在紐約南區提起，被告包括蔚來、CEO李斌及前CFO奉瑋。GIC指控蔚來及其高層主管就公司與蔚能(Weineng)的關係作出重大虛假和誤導性陳述。訴訟文件指稱，這些虛假陳述人為地誇大了蔚來的證券價值，導致GIC在此期間遭「巨額損失」。

　　蔚來汽車採用電池訂閱模式，車主無需直接購買電池，而是支付定期費用，即可使用蔚來電池更換站網絡。訴訟稱，蔚能的財務記錄顯示，它預先從蔚來購買了電池，使蔚來可以立即入帳全部銷售收入，即使最終用戶尚未支付電池費用。訴訟文件稱，此類收入應逐步確認，而不是一次性確認。

　　蔚來效應下，零跑汽車(09863)陪挫3.9%；近日又捲入小米SU7 Ultra成都車禍起火，駕駛人死亡引發安全爭議的小米(01810)跌3.6%；小鵬汽車(09868)跌3.5%，小鵬董事長CEO何小鵬最新表示，小鵬汽車明年計劃真正量產飛行汽車，它的成長速度一定高過汽車，它未來市場份額也將高過汽車。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

