《中國監管》抖音支付據報因涉嫌違規開設支付帳戶被調查

據《財新》引述熟悉內情的消息人士報道，抖音旗下在線支付公司抖音支付因涉嫌違反規定而正在接受調查。



報道稱，抖音支付涉嫌為金融機構和其他從事金融業務的實體開設支付帳戶，而人民銀行認為這種做法是非法的。



人民銀行自2016年7月起，實施《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》，禁止非銀行支付機構為金融機構或其他從事信貸、融資或貨幣匯兌等業務的實體，開設帳戶。

《經濟通通訊社16日專訊》