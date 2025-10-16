  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

16/10/2025 10:01

寧德時代與京東集團戰略合作，將推進電池消費市場全渠道服務

　　10月15日，寧德時代(03750)(深:300750)與京東集團(09618)簽署戰略合作協議。雙方將在電池消費市場全渠道服務、綠色運力、物流倉配及零碳園區、工業品供應鏈數智化、行政物資及員工綜合服務、數據中心、海外業務發展伴隨式服務等多個領域深度合作、相互助力，共同踐行「雙碳」倡議，推動產業綠色低碳轉型與供應鏈運營數智化升級，引領行業發展。

　　雙方的合作將圍繞「綠色低碳轉型的可持續發展新範式」和「供應鏈數智化運營的降本增效」兩大戰略支點展開。前者包括加速城配物流車輛電動化進程，推進重卡換電創新產品應用；後者則通過供應鏈運營技術和服務，提升採購供應鏈能力，並攜手布局數據中心，伴隨海外業務的發展同步推進。

　　此外，兩家企業還將聯合推進電池消費市場全渠道服務。在新能源汽車補能生態領域，協同建立巧克力換電官方直銷渠道，共同推廣車電分離用車模式，拓展巧克力換電整車銷售；在電池後市場領域，依托「京東養車」全國服務網絡，開展電池後市場業務合作，為更多用戶提供專業級的新能源後市場服務。
《經濟通通訊社16日專訊》

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從阿根廷、荷蘭到韓國——中美貿戰全球開打

15/10/2025 16:53

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處