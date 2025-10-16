寧德時代與京東集團戰略合作，將推進電池消費市場全渠道服務

10月15日，寧德時代(03750)(深:300750)與京東集團(09618)簽署戰略合作協議。雙方將在電池消費市場全渠道服務、綠色運力、物流倉配及零碳園區、工業品供應鏈數智化、行政物資及員工綜合服務、數據中心、海外業務發展伴隨式服務等多個領域深度合作、相互助力，共同踐行「雙碳」倡議，推動產業綠色低碳轉型與供應鏈運營數智化升級，引領行業發展。



雙方的合作將圍繞「綠色低碳轉型的可持續發展新範式」和「供應鏈數智化運營的降本增效」兩大戰略支點展開。前者包括加速城配物流車輛電動化進程，推進重卡換電創新產品應用；後者則通過供應鏈運營技術和服務，提升採購供應鏈能力，並攜手布局數據中心，伴隨海外業務的發展同步推進。



此外，兩家企業還將聯合推進電池消費市場全渠道服務。在新能源汽車補能生態領域，協同建立巧克力換電官方直銷渠道，共同推廣車電分離用車模式，拓展巧克力換電整車銷售；在電池後市場領域，依托「京東養車」全國服務網絡，開展電池後市場業務合作，為更多用戶提供專業級的新能源後市場服務。

《經濟通通訊社16日專訊》