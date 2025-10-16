【內房困局】富力地產等被執行6.4億，涉及合同糾紛案件

天眼查法律訴訟信息顯示，10月15日，富力地產 (02777)、廣州富力興盛置業發展有限公司新增一則被執行人信息，執行標的6.4億余元（人民幣．下同），涉及合同糾紛案件，執行法院為廣東省廣州市中級人民法院。
風險信息顯示，廣州富力地產股份有限公司現存90條被執行人信息，被執行總金額超163億元。此外，該公司還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）及終本案件信息。
《經濟通通訊社16日專訊》
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
16/10/2025 11:12
天眼查法律訴訟信息顯示，10月15日，富力地產 (02777)、廣州富力興盛置業發展有限公司新增一則被執行人信息，執行標的6.4億余元（人民幣．下同），涉及合同糾紛案件，執行法院為廣東省廣州市中級人民法院。
風險信息顯示，廣州富力地產股份有限公司現存90條被執行人信息，被執行總金額超163億元。此外，該公司還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）及終本案件信息。
《經濟通通訊社16日專訊》
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N