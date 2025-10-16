  • 會員
說說心理話
AH股新聞

16/10/2025 10:03

【關稅戰】環球時報：華府反覆無常，不必對中方「針鋒相對」感意外

　　今日《環球時報》發表社評文章指，中美本已降溫的經貿摩擦為何「重燃戰火」成為國際輿論高度關心話題。事實上，中美馬德里會談以來，美方持續新增對華限制措施，通過升級關稅威脅企圖要挾中方。在遭遇中方堅決反制後，美方又急忙「滅火」。這種過山車式的變化，再度暴露出其貿易政策的隨意與短視，說明華盛頓仍然沒有充分吸取教訓，未能真正理解中美正確的相處之道。

*單邊霸凌必定招致中國堅定反制*

　　文章稱，此輪經貿關係緊張升級的直接導火索是美方言而無信，出爾反爾。華盛頓在這段時間釋放出諸多看似相互矛盾的信號，一方面宣稱如果中國不屈服，「將遭受最大打擊」，另一方面又放風「希望與中國合作」，「很大程度上取決於中國人的做法」。惟今年以來，美方對中國發起的每一輪訛詐都踢到了鐵板上，單邊霸凌行為必定招致中國堅定且精准的反制。

　　過去5個多月，中美經貿團隊舉行了四次會談，達成重要共識，穩住了雙邊經貿關係，也給全球市場帶來穩定預期。這一過程充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上，是能夠找到解決問題的辦法的。中方反復強調，關稅戰、貿易戰沒有贏家，平等、尊重和互惠才是妥處分歧的唯一出路。中方不願打，但絕不會坐視自身權益遭到損害。華盛頓越早回歸對華相處的正確之道，中美經貿關係就越有希望回溫。
《經濟通通訊社16日專訊》

