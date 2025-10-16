《中國要聞》何立峰據報本周接見蘋果CEO庫克等全球企業高管

外電消息，中國國務院副總理何立峰，本周將在北京接見包括蘋果CEO庫克在內的多位全球企業高管。



有關企業高層主要是清華大學經濟管理學院顧問委員會成員，委員會通常每年舉行一次會議，預計有關高管將會獲何立峰接見。



作為委員會去年的主席，庫克周三（15日）已在北京與工信部部長李樂成會晤，並承諾將增加對華投資，同時概述向清華大學捐款的計劃。

