回應「用戶手機被保護性關停」，中移動新疆公司：已完成號碼復通

今日，中國移動新疆公司發布關於客戶回國後手機「被保護性關停」的情況說明。說明指出，經核查，9月19日，李先生使用的號碼被系統判定存在風險導致關停。由於境外網絡原因，公司發送的兩條停機前提醒短信並未成功觸達。10月5日，李先生回國後撥打10086要求復通，因客戶表示該號碼非本人實名登記，客服無法為其完成在線視頻復通。後續至10月16日，與李先生溝通，客戶確認自己為該號碼實名登記人。目前已協助客戶依法合規完成號碼復通。



中國移動新疆公司表示，公司存在跨省協同不暢、主動服務意識不足等問題，給李先生生活帶來不便，對此深表歉意。



據內地媒體報道，近日，38歲的李先生從尼泊爾旅行歸來，剛到國內，準備打電話叫車時，卻發現號碼已停機，充話費也沒法使用。詢問運營商才知，這是「保護性關停」，是為了防範網絡詐騙。李先生溝通許久，希望能短暫恢復數據功能，客服則表示無法處理。事後李先生表示，當天「在海拔4000多米的路邊凍到崩潰」，只能求助海關工作人員幫忙叫車。



根據《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》相關規定，對存在涉詐嫌疑的異常電話卡，運營商可採取差異化核驗措施；對未通過核驗或拒不核驗的，可限制或暫停功能。

