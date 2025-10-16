  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

16/10/2025 16:29

回應「用戶手機被保護性關停」，中移動新疆公司：已完成號碼復通

　　今日，中國移動新疆公司發布關於客戶回國後手機「被保護性關停」的情況說明。說明指出，經核查，9月19日，李先生使用的號碼被系統判定存在風險導致關停。由於境外網絡原因，公司發送的兩條停機前提醒短信並未成功觸達。10月5日，李先生回國後撥打10086要求復通，因客戶表示該號碼非本人實名登記，客服無法為其完成在線視頻復通。後續至10月16日，與李先生溝通，客戶確認自己為該號碼實名登記人。目前已協助客戶依法合規完成號碼復通。

　　中國移動新疆公司表示，公司存在跨省協同不暢、主動服務意識不足等問題，給李先生生活帶來不便，對此深表歉意。

　　據內地媒體報道，近日，38歲的李先生從尼泊爾旅行歸來，剛到國內，準備打電話叫車時，卻發現號碼已停機，充話費也沒法使用。詢問運營商才知，這是「保護性關停」，是為了防範網絡詐騙。李先生溝通許久，希望能短暫恢復數據功能，客服則表示無法處理。事後李先生表示，當天「在海拔4000多米的路邊凍到崩潰」，只能求助海關工作人員幫忙叫車。

　　根據《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》相關規定，對存在涉詐嫌疑的異常電話卡，運營商可採取差異化核驗措施；對未通過核驗或拒不核驗的，可限制或暫停功能。
《經濟通通訊社16日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

16/10/2025 09:58

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處