台積電第三季淨利4523億新台幣，同比增39%，創歷史新高

台積電今日下午召開線上法人說明會，公布第三季營運結果。台積電第三季在智慧手機、物聯網及車用電子平台業績增長推升下，季營收攀高至331億美元，超越318億至330億美元目標，約9899.2億元新台幣，創下歷史新高，同比增加30.3%，環比增加6%。



台積電第三季毛利率59.5%，優於預期的55.5%至57.5%，較第二季上揚0.9個百分點，歸屬母公司淨利4523億元新台幣，創下歷史新高，同比增加39.1%，環比增加13.6%，每股純益17.44元新台幣。



台積電第三季3納米製程比重23%，5納米比重37%，7納米比重14%，包括3納米、5納米及7納米等先進製程比重達74%。



台積電累計前三季營收2.7629萬億元新台幣，年增36.4%，毛利率59%，較去年同期上揚4.1個百分點，歸屬母公司淨利1.2121萬億元新台幣，年增51.8%，每股純益46.75元新台幣。



台積電預計全年資本支出400億美元至420億美元，此前預計380億美元至420億美元。預計第四季度銷售額322億美元至334億美元，預估312.3億美元。預計第四季度毛利率59%至61%，預估57%。預計第四季度營業利益率49%至51%，預估46.9%。2025年銷售額將增長接近35%左右。

《經濟通通訊社16日專訊》