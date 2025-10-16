  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

16/10/2025 14:28

台積電第三季淨利4523億新台幣，同比增39%，創歷史新高

　　台積電今日下午召開線上法人說明會，公布第三季營運結果。台積電第三季在智慧手機、物聯網及車用電子平台業績增長推升下，季營收攀高至331億美元，超越318億至330億美元目標，約9899.2億元新台幣，創下歷史新高，同比增加30.3%，環比增加6%。

　　台積電第三季毛利率59.5%，優於預期的55.5%至57.5%，較第二季上揚0.9個百分點，歸屬母公司淨利4523億元新台幣，創下歷史新高，同比增加39.1%，環比增加13.6%，每股純益17.44元新台幣。

　　台積電第三季3納米製程比重23%，5納米比重37%，7納米比重14%，包括3納米、5納米及7納米等先進製程比重達74%。

　　台積電累計前三季營收2.7629萬億元新台幣，年增36.4%，毛利率59%，較去年同期上揚4.1個百分點，歸屬母公司淨利1.2121萬億元新台幣，年增51.8%，每股純益46.75元新台幣。

　　台積電預計全年資本支出400億美元至420億美元，此前預計380億美元至420億美元。預計第四季度銷售額322億美元至334億美元，預估312.3億美元。預計第四季度毛利率59%至61%，預估57%。預計第四季度營業利益率49%至51%，預估46.9%。2025年銷售額將增長接近35%左右。
《經濟通通訊社16日專訊》

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

16/10/2025 09:58

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處