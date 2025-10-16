  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

16/10/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開0.29%，美財長提延長休戰期換稀土管制調整

　　美國財長貝森特周三（15日）表示，美國總統特朗普仍打算於本月較晚時間與中國國家主席習近平會面，兩國官員正在努力安排。他又暗示美國有可能會延長關稅休戰期限，來換取中國推遲實行新的稀土出口管制。中美緊張局勢持續，滬深股市今早齊低開，滬綜指低開0.29%，報3900.68點，深成指低開0.42%，創業板指低開0.58%。

　　自今年早些時候以來，華盛頓和北京已數次達成為期90天的休戰協議，而最新一次將在11月屆滿。貝森特表示：「我們是否可能以延長（關稅休戰）期限作為交換？有可能。但所有這些都將在未來幾周內進行談判。」美國貿易代表格里爾則對北京是否會實施出口管制表示懷疑。他指出，中方方案將扼殺哪怕只含有微量稀土元素的消費品貿易，而且範圍和規模大到無法想象，根本無法實施。

　　不過，就在數小時後，特朗普宣布已與中國陷入了貿易戰。他被記者問到倘若全球最大兩個經濟體無法達成協議，是否會陷入持續的貿易戰時回答說：「嗯，你們現在就身處其中，我們加徵了100%的關稅。我們要是沒有關稅，我們就會被看穿啥都不是。」

　　今日人民銀行進行2360億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有6120億元逆回購到期，即今日淨回籠3760億元。
《經濟通通訊社16日專訊》

【你點睇？】中美貿易戰突然全面升級，分析指雙方已留轉圜空間，你是否認同？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從阿根廷、荷蘭到韓國——中美貿戰全球開打

15/10/2025 16:53

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處