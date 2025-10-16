《Ａ股行情》滬綜指低開0.29%，美財長提延長休戰期換稀土管制調整

美國財長貝森特周三（15日）表示，美國總統特朗普仍打算於本月較晚時間與中國國家主席習近平會面，兩國官員正在努力安排。他又暗示美國有可能會延長關稅休戰期限，來換取中國推遲實行新的稀土出口管制。中美緊張局勢持續，滬深股市今早齊低開，滬綜指低開0.29%，報3900.68點，深成指低開0.42%，創業板指低開0.58%。



自今年早些時候以來，華盛頓和北京已數次達成為期90天的休戰協議，而最新一次將 在11月屆滿。貝森特表示：「我們是否可能以延長（關稅休戰）期限作為交換？有可能。但所有這些都將在未來幾周內進行談判。」美國貿易代表格里爾則對北京是否會實施出口管制表示懷疑。他指出，中方方案將扼殺哪怕只含有微量稀土元素的消費品貿易，而且範圍和規模大到無法想象，根本無法實施。



不過，就在數小時後，特朗普宣布已與中國陷入了貿易戰。他被記者問到倘若全球最大兩個經濟體無法達成協議，是否會陷入持續的貿易戰時回答說：「嗯，你們現在就身處其中，我們加徵了100%的關稅。我們要是沒有關稅，我們就會被看穿啥都不是。」



今日人民銀行進行2360億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有6120億元逆回購到期，即今日淨回籠3760億元。

《經濟通通訊社16日專訊》