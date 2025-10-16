《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.1%，存儲芯片股漲幅領先

A股市場高開上行，滬綜指企穩三千九，半日收升0.1%，報3916.10點，深成指升0.15%，創業板指升0.69%。滬深兩市上午成交12111億元（人民幣．下同），較上個交易日減少589億元或4.6%。



從板塊來看，存儲芯片升幅領先，德明利(深:001309)等多股漲停，香農芯創(深:300475)股價創新高。在今日的2025「灣芯展」半導體投融資戰略發展論壇上，深圳市半導體與集成電路產業投資基金（賽米產業基金）正式揭牌。該基金首期規模50億元，重點投向通用及專用算力、新型架構存儲、光電子及傳感器等芯片核心領域。



此外，充電樁概念股活躍，宏發股份(滬:600885)、奧特迅(深:002227)等封板。國家發改委等部門近日聯合印發《電動汽車充電設施服務能力「三年倍增」行動方案》，明確到2027年底，在全國範圍內建成2800萬個充電設施，提供超3億千瓦的公共充電容量，滿足超過8000萬輛電動汽車充電需求，實現充電服務能力的翻倍增長。



下跌方面，稀土永磁板塊下挫，鋼鐵、建材等均走弱。個股跌多漲少，滬深超3800股飄綠。

《經濟通通訊社16日專訊》