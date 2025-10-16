《Ａ股行情》滬綜指收升0.1%，兩市成交不足2萬億元

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

市場繼續關注中美關稅博弈。美國財政部長貝森特15日暗示，考慮延長關稅休戰期限，以換取中方推遲實施稀土出口管制，這些將在未來數周進行磋商；他並強調美國總統特朗普還是會與中國國家主席習近平安排會面。



不過，貝森特同時批評中國貿易談判代表李成鋼態度強硬。特朗普也在另一場合說美國同中國正處於貿易戰中。



滬深股市走勢反覆，滬指高開高走，午後卻一度倒跌，及至收市時錄得0.1%微弱升幅，收報3916.23點，深成指則跌0.25%，創業板指升0.38%。兩市全日成交量僅1.93萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1417億元或7%，為8月12日以來逾兩個月低。



有分析師表示，美國提出的關稅及軟件出口管制將於11月1日生效，中國稀土許可將於12月1日生效。這顯示雙方刻意安排時間點，為APEC峰會後保留空間互動。中美互相出招可能是談判策略的一部分，而非最終結果。雖然短期市場表現可能波動，但這是長期投資者的潛在進場點。



盤面上，煤炭板塊大漲3.2%，強冷空氣來襲，全國各地取暖需求上升。保險、銀行等金融股強勢，中國人壽(滬:601628)收升5.2%。存儲芯片衝高回落，雲漢芯城(深:301563)、德明利(深:001309)等漲停。下跌方面，光刻機、稀土永磁、可控核聚變等概念跌幅居前。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4618.42 +0.26 上證指數 3916.23 +0.10 8692.65 深證成指 13086.41 -0.25 10618.70 創業板指 3037.44 +0.38 科創50 1416.57 -0.94 B股指數 263.18 -0.30 1.11 深證B指 1356.26 -0.16 1.14

