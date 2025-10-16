  • 會員
16/10/2025 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收升0.1%，兩市成交不足2萬億元

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月16日，滬綜指收升0.1%報3916.23點，兩市成交額1.93萬億元人民幣，創逾兩個月新低；美國暗示延長關稅休戰以換取中方推遲稀土管制，雙方措施將於11月及12月生效。

事實要點：
▷ 兩市成交1.93萬億元（較前日縮量1417億/8月12日後最低）
▷ 滬指收3916.23點（+0.1%）、深成指跌0.25%
▷ 煤炭板塊漲3.2%、中國人壽升5.2%
▷ 美關稅及軟件管制11月1日生效、中稀土管制12月1日生效
▷ 存儲芯片股雲漢芯城、德明利漲停

　　市場繼續關注中美關稅博弈。美國財政部長貝森特15日暗示，考慮延長關稅休戰期限，以換取中方推遲實施稀土出口管制，這些將在未來數周進行磋商；他並強調美國總統特朗普還是會與中國國家主席習近平安排會面。

　　不過，貝森特同時批評中國貿易談判代表李成鋼態度強硬。特朗普也在另一場合說美國同中國正處於貿易戰中。

　　滬深股市走勢反覆，滬指高開高走，午後卻一度倒跌，及至收市時錄得0.1%微弱升幅，收報3916.23點，深成指則跌0.25%，創業板指升0.38%。兩市全日成交量僅1.93萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1417億元或7%，為8月12日以來逾兩個月低。

　　有分析師表示，美國提出的關稅及軟件出口管制將於11月1日生效，中國稀土許可將於12月1日生效。這顯示雙方刻意安排時間點，為APEC峰會後保留空間互動。中美互相出招可能是談判策略的一部分，而非最終結果。雖然短期市場表現可能波動，但這是長期投資者的潛在進場點。

　　盤面上，煤炭板塊大漲3.2%，強冷空氣來襲，全國各地取暖需求上升。保險、銀行等金融股強勢，中國人壽(滬:601628)收升5.2%。存儲芯片衝高回落，雲漢芯城(深:301563)、德明利(深:001309)等漲停。下跌方面，光刻機、稀土永磁、可控核聚變等概念跌幅居前。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004618.42+0.26　
上證指數3916.23+0.108692.65
深證成指13086.41-0.2510618.70
創業板指3037.44+0.38　
科創501416.57-0.94　
B股指數263.18-0.301.11
深證B指1356.26-0.161.14

《經濟通通訊社16日專訊》

