《Ａ股焦點》西部黃金早盤挫3%，大股東計劃減持不超過2%股份

西部黃金(滬:601069)大股東兼董事楊生榮計劃減持不超過2%股份，公司股價挫3%，現價報33.2元人民幣；年初迄今，西部黃金累計漲超1.8倍。



公司公告稱，大股東兼董事楊生榮計劃自公告之日起十五個交易日後的三個月內，通過證券交易所以集中競價和大宗交易方式減持不超過1822萬股，佔公司總股本的2%。減持價格將根據市場情況、股價表現以及相關規定等因素決定。

《經濟通通訊社16日專訊》