【ＡＩ】蘋果CEO庫克接受央視採訪，稱正努力推動蘋果AI入華

蘋果公司CEO庫克在今次訪華行程中接受央視採訪，稱正努力推動蘋果AI進入中國市場。他昨日在北京受訪時指出，「我們的行動是去繼續創新，並且持續向前推進。我們希望將Apple智能引入中國，並且正努力實現這一點。因此，我們將會繼續創新，這就是我們所做的工作」。



庫克昨現身將府公園、汪氏皮影藝術館、Apple王府井零售店等地，並獲工業和信息化部部長李樂成接見。

《經濟通通訊社16日專訊》