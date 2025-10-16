  • 會員
AH股新聞

16/10/2025 11:41

滴滴外賣99Food巴西里約熱內盧試運營，1.7萬家餐廳進駐

　　滴滴旗下99當地時間14日對外宣布，以99Food為品牌的外賣業務即日起在巴西第二大城市里約熱內盧開始試運營。

　　在里約熱內盧上線當日，99宣布已有1.7萬家當地餐廳入駐平台，包括漢堡王、麥當勞、肯德基、Outback（牛排館）、Abbraccio（意大利餐廳）和Bacio di Latte（冰淇淋連鎖）等巴西知名連鎖品牌。在里約註冊99外賣的騎手超過5萬。

　　滴滴於2018年通過收購出行平台99進入巴西市場，為當地用戶提供出行、金融和配送服務，其中外賣業務在2023年因競爭對手的「二選一」策略而被迫暫停。今年4月，滴滴宣布以「99Food」品牌重啟巴西外賣業務，6月中旬開始在首個城市戈亞尼亞提供服務，8月上線巴西第一大城市聖保羅。

　　巴西99負責人王思蒙表示，除里約市區以外，99的外賣服務範圍也將延伸至大里約地區的另外七座城市，包括尼泰羅伊、聖貢薩洛、新伊瓜蘇、卡西亞斯、聖若昂‑德‑梅里蒂、貝爾福‑霍索和尼洛波利斯。根據規劃，99的外賣業務將在2026年1月前進入巴西20個主要城市，到2026年年中在巴西100個城市提供服務。
《經濟通通訊社16日專訊》

照顧者 情緒健康

