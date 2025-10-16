  • 會員
AH股新聞

16/10/2025 14:01

【ＦＯＣＵＳ】電商三巨頭連環攻港，「本地姜」勿固步自封

解讀
核心摘要：
2025年10月，內地電商淘寶、京東、拼多多在香港發動「雙11」攻勢，包郵門檻降至99元及「一件包郵」，致本地零售商關店4間、裁員及HKTVmall訂單跌2.5%，香港網銷佔比僅8.4%低於內地25.7%。

事實要點：
▷ 京東香港宅配包郵門檻降至99元（原299元）
▷ DFI（惠康、萬寧）上半年虧損3800萬美元並裁員
▷ 香港網銷佔零售總額8.4%（內地25.7%）
▷ 淘寶擬2026年Q2銅鑼灣開旗艦店
▷ HKTVmall上半年訂單交易額年跌2.5%

　　【FOCUS】日曆才翻至10月中，內地三大電商即已在香港全面發動「雙11」攻勢。面對「一件包郵」、「99元宅送」的連環降維打擊，從日式12蚊店，到英國過江龍百貨，再到老牌連鎖超市，一眾本地姜幾無還手之力。如何自救？除了要物超所值，更要惡補數字化功課。

*一件也包郵，「包裹山」膨脹*

　　當街頭巷尾的吉舖忽然又多一間，街頭巷尾自提點的職員卻悄悄多了一副眼鏡，足見體積愈見膨脹的「包裹山」，足以令人眼花繚亂。

　　就在本周，淘寶、京東、拼多多三巨頭齊敲響「雙11」戰鼓，淘寶香港站宣布將無限期「0門檻包郵」，顯然是迎戰「一件也包郵到港」的拼多多；京東則繼年初將香港宅配包郵門檻從299元降至188元後，近日再悄然降至99元，但似乎亦捲不過拼多多最新試水的「一件也包郵上門」。

*OMO夾擊，關店、裁員頻傳*

　　除了燒錢鬥補貼、拼包郵，內地巨頭並挑戰OMO（線上線下融合）模式。京東繼早前收購佳寶後，最新與華潤隆地達成戰略合作，首家實體京東MALL預計明年落戶灣仔；同時聯手本地店舖推糧油、美妝、家電最快4小時送達，顯然是硬撼HKTVMall。而2月在尖沙咀開設首間家具實體店的淘寶，據報明年二季度將在銅鑼灣開設旗艦店。

　　猛烈攻勢之下，先有AEON旗下12蚊店Living PLAZA及DAISO Japan暑假連關4店；接著是Marks & Spencer旺角店、DFS尖東店先後結業；再有上半年錄3800萬美元虧損的DFI（旗下擁有惠康、萬寧），宣布裁減香港區多個職位；以及HKTVmall上半年訂單交易額錄按年跌2.5%。

*範式轉移，自救需擁抱數字化*

　　幾無還手之力背後，簡而言之，直指「低價」這一核心競爭力。從港人周末北上消費大軍，到佳寶早前全場八折促銷令銷售額按月飆逾兩倍，到太興其一堂食全單七折引發深夜大排長龍等，背後邏輯無不處於此。

　　不過，若看看香港網上銷售佔比僅為零售總銷貨價值的8.4%（截至8月），遠低於內地的25.7%，足顯自詡「智慧城市」的香港，零售業界固步自封。要麼以舊營銷思維「貨架等客」，要麼以靜態思維計算成本（例如「500元送貨」門檻），要麼對大數據、AI應用淺嘗輒止。

　　如何絕地反擊？看看在美電商市佔遠低於亞馬遜的沃爾瑪，近日聯手OpenAI，欲借ChatGPT「立即購買(buy now)」新增功能，促成新的消費習慣範式轉移。未來贏家，不僅繫於「人無我有，人有我優」的傳統智慧，終極規則恐還看數據和算法。

