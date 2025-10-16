  • 會員
AH股新聞

16/10/2025 17:52

《中國要聞》工信部：開展城域「毫秒用算」專項行動，提升算力運載能力、推動算網融合

解讀
核心摘要：
工信部2025年10月16日啟動「毫秒用算」專項行動，目標2027年實現城域算力1毫秒時延圈覆蓋率≥70%、算力中心出口400Gbps部署率≥50%，並確保終端到服務器網絡時延<10毫秒。

事實要點：
▷ 2027年城域算力1毫秒時延圈覆蓋率≥70%（原定目標）
▷ 2027年算力中心出口400Gbps部署率≥50%（含全光交叉站點）
▷ 2027年算力中心互連時延<1毫秒（中型及以上規模）
▷ 2027年終端到服務器網絡時延<10毫秒（單向）
▷ 行動涵蓋製造、金融、交通等6大行業（應用場景）

　　工業和信息化部今日發布關於開展城域「毫秒用算」專項行動的通知，以構建高速大容量、確定低時延、泛在廣覆蓋的城域網絡，提升算力高效運載能力，切實推動算網融合發展。目標到2027年，基本形成全域覆蓋、高效暢通的城域毫秒用算網絡能力體系。

　　據介紹，「毫秒用算」指的是在城域內提供毫秒級算力資源網絡通達能力，即面向基礎設施實現算力中心毫秒互連（<1毫秒），面向重點場所實現算力資源毫秒接入（<1毫秒），面向應用終端實現算力應用毫秒可達（網絡時延<10毫秒）。

　　具體來看，行動將重點完善算力中心間互連網絡架構，引導面向算力中心完善城域算間網絡布局，到2027年實現城域中型及以上算力中心間光層單向互連時延小於1毫秒；加快算力中心間高性能網絡部署，有序推進城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光傳輸系統設備應用，到2027年實現城域中型及以上算力中心出口400Gbps部署率不低於50%，城域重要站點全光交叉部署率不低於50%。

*到2027年實現城域算力1毫秒時延圈覆蓋率不低於70%*

　　完善重點場所算力接入網絡布局，推動光網絡設備向綜合接入點和產業園區等用戶側部署，加快實現全光網廣泛覆蓋，構建城域毫秒級低時延一跳入算能力。推進入算網絡新技術驗證，開展小顆粒光傳送網(OTN)、確定性網絡等新技術驗證，引導基礎電信企業推動入算專線服務體驗升級。開展算力資源毫秒接入能力評估，建立城域中型及以上算力中心1毫秒時延圈覆蓋能力監測機制，到2027年實現城域算力1毫秒時延圈覆蓋率不低於70%，打造高品質毫秒入算底座。

　　優化算力應用終端到服務器的網絡時延，推動算力中心全光交換(OCS)、光電融合組網等技術應用部署等，到2027年推動算力應用終端到算力中心服務器的單向網絡時延小於10毫秒。豐富算網融合業務，聚焦製造、金融、交通、醫療、教育、文娛等重點行業，鼓勵基礎電信企業結合差異化用算需求，推出定制化算網融合業務套餐，提供彈性、普惠的算網服務能力，支撐工業質檢、輔助診斷等典型算力應用交互體驗提升，促進人工智能高水平賦能新型工業化。
《經濟通通訊社16日專訊》

