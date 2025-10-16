【關稅戰】官媒：美方停止進口食用油難對中國產業造成衝擊

美國總統特朗普近日指責中方故意停止進口美國大豆，揚言將停止從中國進口食用油作為報復。央視旗下新媒體「玉淵譚天」今日發文指出，中國是全球最大食用油消費國，去年對美出口食用油規模僅約4000噸、1000萬美元，即便美方停止進口，也難對中國產業造成衝擊。



文章並指，美國從中國進口的主要是廢棄食用油，用於生產生物柴油等再生能源原料。去年中國對美國出口廢棄食用油約100多萬噸、10億多美元。美國是中國廢棄食用油最大出口市場，文章認為，「這麼看，美方所謂『不買中國食用油』，可能指的是『不買中國廢棄食用油』」。然而，廢棄食用油全球需求也很旺盛。



文章批評，美方刻意營造「敘事煙幕」，解決不了根本問題。中國是美國整粒大豆的最大買家之一，2023至2024年度，美國向中國出口大豆約2496萬噸，向墨西哥出口683萬噸，向歐盟出口564萬噸。一旦中國的採購減少，美國豆農及出口體系首當其衝。「美國的這種行為……更準確的說法可能是，『石頭』搬起來，能夠砸向的目標，有且只有自己的腳」。

《經濟通通訊社16日專訊》