海信家電(00921)斥18.6億人幣購興銀理財產品

海信家電(00921)(深:000921)公布，於2024年9月23日至今年10月16日期間訂立興銀理財協議，以認購興銀理財產品，認購金額為18.6億元人民幣。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/10/2025 17:27
