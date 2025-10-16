  • 會員
16/10/2025 17:27

海信家電(00921)斥18.6億人幣購興銀理財產品

　　海信家電(00921)(深:000921)公布，於2024年9月23日至今年10月16日期間訂立興銀理財協議，以認購興銀理財產品，認購金額為18.6億元人民幣。
《經濟通通訊社16日專訊》

