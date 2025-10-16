  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

16/10/2025 08:00

復星醫藥(02196)擔保控股子公司申12億人幣貸款，擔保額升至234億人幣

　　復星醫藥(02196)(滬:600196)公布，為9間控股子公司申請貸款約12億元人民幣貸款提供擔保。

　　該集團指，截至昨日，包括有關擔保在內，本集團實際對外擔保金額折合約233.77億元人民幣，約佔去年12月31日淨資產的49.46%，集團無逾期擔保事項。
《經濟通通訊社16日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從阿根廷、荷蘭到韓國——中美貿戰全球開打

15/10/2025 16:53

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處