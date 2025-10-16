復星醫藥(02196)擔保控股子公司申12億人幣貸款，擔保額升至234億人幣

復星醫藥(02196)(滬:600196)公布，為9間控股子公司申請貸款約12億元人民幣貸款提供擔保。
該集團指，截至昨日，包括有關擔保在內，本集團實際對外擔保金額折合約233.77億元人民幣，約佔去年12月31日淨資產的49.46%，集團無逾期擔保事項。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/10/2025 08:00
