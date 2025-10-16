綠色動力環保(01330)執董成蘇寧獲選任董事長，物色行政總裁人選

綠色動力環保(01330)(深:601330)公布，選舉執行董事成蘇寧擔任第五屆董事會董事長，並兼任授權代表及代為履行總經理職責，董事長任期至本屆董事會任期屆滿為止。



該集團指，由於上市規則附錄C1所載企業管治守則守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁的職務應有所區分，並不應由同一人擔任，故現正物色候選人擔任行政總裁。

《經濟通通訊社16日專訊》