16/10/2025 07:55

華能國電(00902)第三季上網電量跌3.7%，首三季上網電量跌3%

　　華能國電(00902)(滬:600011)公布，第三季度中國境內各運行電廠按合併報表口徑上網電量1257.68億千瓦時，按年下降3.67%。

　　該集團指，今年前三季度中國境內各運行電廠按合併報表口徑累計上網電量3314.51億千瓦時，下降2.87%，每兆瓦時平均上網結算電價478.71元（人民幣．下同），下降3.54%，而市場化交易電量比例為85%，比去年同期下降2.06個百分點。

　　該集團指，電量下降主因持續推進綠色低碳轉型，風電和光伏裝機容量持續增長，促進新能源電量增長；但受供需寬鬆、新能源裝機增長擠佔煤機發電空間等因素影響，煤機電量下降。至於全資擁有的新加坡大士能源發電量市場佔有率於第三季為17.81%，下降0.79個百分點，而首三季度累計發電量市場佔有率為18.31%，下降1.29個百分點。截至9月30日，該集團全資及控股電廠的可控發電裝機容量為約15.5萬兆瓦。

*發30億人幣超短融券*

　　另外，該集團指，已於近日完成發行2025年度第九期超短期融資券，債券發行額為30億元，期限為92天，單位面值為100元，發行利率為1.5%。
《經濟通通訊社16日專訊》

