關稅戰
AH股新聞

16/10/2025 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
工業富聯(601138)2475.97
中微公司(688012)2354.65
紫金礦業(601899)2279.03
招商銀行(600036)2052.68
北方稀土(600111)2006.14
兆易創新(603986)1665.97
寒武紀(688256)1642.50
貴州茅台(600519)1623.98
海光信息(688041)1512.57
華泰證券(601688)1398.66
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4887.93
立訊精密(002475)3341.54
中際旭創(300308)3180.06
勝宏科技(300476)2394.83
陽光電源(300274)2207.99
北方華創(002371)1800.23
中興通訊(000063)1492.92
新易盛(300502)1485.17
長盈精密(300115)1290.01
三花智控(002050)1261.20

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》

