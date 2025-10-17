  • 會員
17/10/2025 16:41

《駐京專電》潘功勝、宣昌能在美會見金融機構高管，就SWIFT等交換意見

　　國際貨幣基金組織/世界銀行年會期間，中國人民銀行行長潘功勝在美國華盛頓會見了環球銀行金融電信協會(SWIFT)全球首席執行官哈維爾．佩雷茲．塔索，就SWIFT近期發展動向等問題交換了意見。

　　年會期間，人民銀行副行長宣昌能會見了貝萊德集團副董事長菲利普．希爾德布蘭德、法國巴黎銀行集團董事長樂明瀚等，就國際經濟形勢、金融市場動態、雙邊金融合作進行了交流。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》

