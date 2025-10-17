《駐京專電》潘功勝、李雲澤、吳清將出席金融街論壇開幕式

人民銀行行長潘功勝、國家金監總局局長李雲澤、中證監主席吳清將出席金融街論壇開幕式。



*人行舉辦「變局下的國際金融治理與合作」主場論壇*



人行新聞發言人、辦公廳副主任李克歆在2025金融街論壇年會新聞發布會上表示，今年人行行長潘功勝將出席論壇開幕式，並做主題演講。此外，人行還承辦多場的活動：一是舉辦題為「變局下的國際金融治理與合作」主場論壇；二是舉辦成方金融科技論壇。在論壇期間人行領導將出席2025中阿投資合作論壇、金融創新賦能民營經濟高質量發展論壇、全球系統重要性金融機構會議等多場活動。



*金監總局承擔三場活動*



國家金監總局辦公廳副主任鄢姣表示，金監總局局長李雲澤將出席年會開幕式並做主題演講，期間多位總局領導和相關司局負責人也將分別出席論壇的相關活動。金監總局承擔的第一場活動是2025金融監管總局國際咨詢委員會會議，第二場活動是中歐保險創新論壇，第三場活動是安全開發應用人工智能，助力數字金融高質量發展論壇。



*中證監國際顧問委員會將首次在論壇期間舉辦*



中證監辦公廳副主任王利表示，中證監會主席吳清將出席論壇年會並做主旨演講。中證監國際顧問委員會將首次在論壇期間舉辦，國際顧委會是中證監的專家咨詢機構，委員包括多位境外金融監管機構的前官員，國際金融機構高管和知名的專家學者。2004年成立以來，每年召開一次會議。

