《打擊貪腐》中央軍委副主席何衛東、苗華等9人嚴重違紀違法被雙開

在中共即將召開四中全會前夕，中國國防部17日公布，將中央軍事委員會副主席何衛東、前軍委政治工作部主任苗華等9名共軍上將開除黨籍；此前中央軍委已對相關9人開除軍籍。外媒分析指，這場從中共整頓火箭軍貪腐問題以來持續擴大的行動，已成為自1976年以來最大規模的整肅，透露當局對軍中貪腐和不忠誠的打擊力道。



國防部新聞發言人張曉剛17日就近期涉軍問題公布，經黨中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委陸續對中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧9人立案審查調查。



*9人涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大*



經查，這9人嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣，依據相關黨內法規和法律法規，黨中央決定給予9人開除黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。其中，給予何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧8名中央委員開除黨籍處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。此前，中央軍委已決定給予以上9人開除軍籍處分。



張曉剛表示，對何衛東、苗華、何宏軍等人的嚴肅查處，再次表明了黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯了軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的鮮明態度，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，人民軍隊更加純潔鞏固、更具強大凝聚力戰斗力。

