《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2178.55
|紫金礦業
|(601899)
|2177.02
|工業富聯
|(601138)
|1672.28
|海光信息
|(688041)
|1473.55
|中微公司
|(688012)
|1337.70
|北方稀土
|(600111)
|1321.76
|貴州茅台
|(600519)
|1226.79
|隆基綠能
|(601012)
|1212.58
|兆易創新
|(603986)
|1133.29
|中信證券
|(600030)
|1106.48
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4223.99
|中際旭創
|(300308)
|3239.59
|陽光電源
|(300274)
|3098.89
|立訊精密
|(002475)
|2624.11
|新易盛
|(300502)
|1540.36
|比亞迪
|(002594)
|1324.77
|三花智控
|(002050)
|1232.31
|勝宏科技
|(300476)
|1213.93
|北方華創
|(002371)
|1091.17
|中興通訊
|(000063)
|1087.20
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》
