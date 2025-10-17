  • 會員
AH股新聞

17/10/2025 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2178.55
紫金礦業(601899)2177.02
工業富聯(601138)1672.28
海光信息(688041)1473.55
中微公司(688012)1337.70
北方稀土(600111)1321.76
貴州茅台(600519)1226.79
隆基綠能(601012)1212.58
兆易創新(603986)1133.29
中信證券(600030)1106.48
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4223.99
中際旭創(300308)3239.59
陽光電源(300274)3098.89
立訊精密(002475)2624.11
新易盛(300502)1540.36
比亞迪(002594)1324.77
三花智控(002050)1232.31
勝宏科技(300476)1213.93
北方華創(002371)1091.17
中興通訊(000063)1087.20

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》

