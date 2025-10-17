  • 會員
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

17/10/2025 08:12

《神州頭條》財經報章頭版摘要：商務部稱適時推出新的穩外貿政策

解讀
核心摘要：
中國商務部宣布將適時推出新穩外貿政策，前三季貨物進出口同比增4%；A股上市公司「十四五」期間研發投入超1.8萬億元，國家能源集團青海光伏項目年發電3.6億千瓦時。

事實要點：
▷ A股上市公司研發投入逾1.8萬億元人民幣（「十四五」期間）
▷ 國家能源集團扎蘇合光伏項目年發電量3.6億千瓦時（青海）
▷ 前三季貨物進出口同比增4%（連續8季正增長）
▷ 民族中學建設惠及1200餘師生，商品中心帶動200餘戶牧民增收
▷ 9月末狹義貨幣(M1)增速7.2%（較2月末低點升7.1百分點）

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平給中國農業大學全體師生回信：努力培養更多知農愛農的專業人才
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平給中國農業大學全體師生回信，在中國農業大學建校120周年之際，向全校師生員工、廣大校友表示祝賀。習近平強調，新征程上，希望弘揚優良辦學傳統，矢志強農報國，深化教育教學改革，加強農業科技創新和成果轉化應用，努力培養更多知農愛農的專業人才，為建設農業強國、推進中國式現代化作出新的貢獻。

創新潮湧，多維進階：數觀上市公司「十四五」蝶變
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
五千餘家A股上市公司，以超百萬億元人民幣市值、逾1.8萬億元人民幣的研發投入，不斷夯實中國經濟高質量發展的「基本盤」。中國上市公司協會學術顧問委員會委員程鳳朝精準概括：這五年，上市公司實現了從做大到做強、從數量擴張到質量躍遷的關鍵跨越。

從賦能到共生，央企解鎖鄉村振興新密碼
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在青海湖北岸的廣袤草原上，陽光灑向連綿的光伏板海，照亮了牧民們邁向現代生活的幸福之路。「通過『十四五』期間的持續投入，我們實施了光伏發電、教育基建、產業振興等五大類重點項目，其中扎蘇合光伏項目年發電量達3.6億千瓦時，為當地創造穩定收益；建成的民族中學將惠及1200餘名師生；特色商品體驗中心已帶動200餘戶牧民增收。」國家能源集團鄉村振興辦公室主任任悅表示。


《上海證券報》

習近平給中國農業大學全體師生回信：努力培養更多知農愛農的專業人才
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
習近平給中國農業大學全體師生回信，在中國農業大學建校120周年之際，向全校師生員工、廣大校友表示祝賀。

習近平向聯合國糧食及農業組織成立80周年致賀信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平向聯合國糧食及農業組織成立80周年致賀信。習近平強調，中國政府高度重視糧食安全，堅持依靠自身解決好14億多人口的吃飯問題，並向有需要的國家提供力所能及的幫助，為保障世界糧食安全貢獻了中國力量。中國將一如既往支持聯合國糧食及農業組織在國際糧農領域發揮重要作用。

商務部：進一步加強政策儲備，適時推出新的穩外貿政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部新聞發言人何咏前10月16日在例行新聞發布會上表示，將進一步加強政策儲備，適時推出新的穩外貿政策。前三季度以人民幣計貨物進出口同比增長4%，連續8個季度保持正增長。外貿「向上」「向新」的勢頭更加鞏固，高端裝備、風電設備、儲能產品等出口保持兩位數增長。愈來愈多的中國IP、中國品牌好物走向國際市場。


《證券時報》

習近平給中國農業大學全體師生回信：努力培養更多知農愛農的專業人才
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
習近平給中國農業大學全體師生回信，在中國農業大學建校120周年之際，向全校師生員工、廣大校友表示祝賀。

推動資金從「停留帳戶」轉向「投入市場」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
作為衡量全社會資金活躍程度的一個重要指標--狹義貨幣(M1)增速在9月末大幅上漲至7.2%。這不僅比今年2月末的年內低點大幅提升了7.1個百分點，也帶動當月M1與廣義貨幣(M2)「剪刀差」繼續顯著收窄。M1主要包含現金和企業居民的活期存款等高流動性資金，其增長和「剪刀差」的收窄，通常被市場看作是社會投資消費活躍、經濟活力提升的前瞻性指標。不過，企業居民「持幣待投」「持幣待購」並不是更多投資消費付諸行動的充分條件，結合信貸等數據看，當前內需偏弱的情況尚未扭轉，後續M1增速儘管有可能維持在較高水平，但推動內需企穩回升仍需政策支持加力提效。

三季度經濟學家問卷顯示，股市匯市「雙韌性」成共識，財稅改革最受期待
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
證券時報發起「時報經濟眼：2025年三季度經濟學家問卷調查」結果顯示，多數受訪者積極評價三季度股市表現，看好四季度股市景氣度。受訪者對未來經濟發展預期持續改善，也對物價水平、民間投資信心的走勢預期更積極。著眼於四季度穩增長，受訪者建議提前下達部分明年「兩新」額度，採取更多增量措施反「內捲」。對於即將到來的「十五五」，受訪者最期待財稅體制改革、收入分配制度改革與社會保障制度改革。

