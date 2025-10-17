《鍾之日記》恒指跳水，連挫兩周

10月17日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股主要股指普跌，中國金龍指數收跌0.9%，港股輕微低開36點，其後跌幅逐步擴大。科技股疲弱，拖累大市，恒指盤中最多挫逾740點，跌穿25200水平。恒生指數全日跌641點或2.5%，收報25247，主板成交超過3146億元。指數本周跌幅近4%，連挫兩周共7.1%。



值得一提，被美國當局制裁的柬埔寨跨國犯罪組織太子集團，其董事長陳志擁有兩家香港上市公司--浩達控股(01707)以及坤集團(00924)，兩者今日分別收跌5.2%及9.2%。陳志被控利用「殺豬盤」詐騙、網絡賭博與加密貨幣洗錢，現時在逃。美國已對陳志及其關聯企業實施制裁，申請沒收其約12萬枚比特幣（估值約150億美元）。英國政府亦凍結其在倫敦的房產與資產，包括價值逾10億港元的寫字樓與豪宅。



*滬指軟1.95%成交低迷，本周挫1.5%*



滬深股市今日低開低走，滬綜指收跌1.95%報3839.76點，深成指亦挫3.04%，創業板指跳水3.36%。投資者觀望大國博弈發展，成交量低迷，兩市全日成交僅1.94萬億元人民幣。



今日半導體集體重挫，中芯國際(滬:688981)收跌4.3%，權重股海光信息(滬:688041)及寒武紀(滬:688256)均跌逾2%。聞泰科技(滬:600745)旗下安世半導體遭荷蘭政府控制，無法再保證芯片交付，歐美行業協會警告汽車生產將受到干擾。另美光據報將停止向中國的數據中心供應服務器芯片。此外，海南地區股部分衝高，財政部等對海南免稅購物政策進行多項調整，包括允許「離島且離境旅客」享受離島免稅政策、擴大離島免稅商品範圍等。



回顧本周，市場焦點持續落在中美貿易爭端上。美方表態反覆，更惹市場疑慮。美國總統特朗普威脅11月1日起對華商品加徵100%關稅，以報復中國早前進一步擴大稀土出口限制。惟他本人及美國財長貝森特其後緩頰，說月底在韓國與中國國家主席習近平會面的計劃不變；15日貝森特又公開大肆批評中方貿易代表態度強硬。總體來看，滬指本周有三個交易日錄跌，全周挫1.47%，令三周連升斷纜。有分析認為，中美雙方在試探彼此底線，這種「緊張-升級-緩和」的循環將成中美關係的新常態。



*比亞迪因安全隱患召回11.6萬輛車，股價跌超4%*



比亞迪(01211)向國家市場監督管理總局備案了兩項召回計劃，自即日起召回部分唐、元pro汽車共計115783輛。比亞迪今日股價受累，收跌4.1%，報103.2元。同系比亞迪電子(00285)亦挫8.1%，為最差藍籌。



公告顯示，比亞迪召回2015款唐系列汽車，共計44535輛。本次召回範圍內的部分車輛，由於元器件設計選型問題，可能導致驅動電機控制器在使用過程中，主動泄放功能異常。極端情況下，造成電路板燒蝕，車輛純電驅動模式失效，存在安全隱患。



此外，比亞迪還召回部分元Pro純電動汽車，共計71248輛。這些車輛由於生產製造問題，可能導致動力電池密封墊安裝不到位，引起密封性下降，若長時間高速涉水，可能造成動力電池進水，絕緣性能下降。極端情況下，動力電池輸出功率降低，存在安全隱患。



比亞迪稱將委託授權經銷商，免費為召回範圍內的車輛使用專用密封膠補強動力電池殼體，恢復防水功能，以消除安全隱患。



此次召回正值中國電動車行業競爭激烈之際，國際大行對比亞迪依然看好。摩根士丹利表示，比亞迪股價自5月高位以來已下跌30%，主要受業績不及預期和指引下調影響。大摩認為庫存消化即將完成，反內捲政策的影響也將逐步減弱，對該股維持「增持」評級。



展望2026年，預計比亞迪海外銷量將達到160萬至180萬輛，按年增長68%至89%。這一目標雖具挑戰性，但仍有可能實現。預計比亞迪未來三年海外產能將增長約50%；海外銷售佔比的提升將有助於整體利潤率的改善。



*曹德旺卸任董事長，福耀玻璃挫逾5%*



福耀玻璃(03606)昨日公告稱，現年79歲的曹德旺正式辭去董事長職務，由其長子曹暉接任。當日晚間曹德旺對媒體表示，自己身體狀況良好，辭任是為了企業長遠發展，將在幕後繼續扶持曹暉。公開資料顯示，曹暉現年55歲，18歲高中畢業後即進入福耀生產車間，從基層崗位一路走至管理層，自2006年起歷任福耀玻璃總經理、副董事長。



福耀玻璃由曹德旺白手起家創建。1983年，中央「一號文件」允許個體承包經營鄉鎮企業，時任採購員的曹德旺用積蓄承包瀕臨倒閉的玻璃廠，推行績效工資制度並擴大生產，在當年實現扭虧為盈。1986年，曹德旺將主業轉向利潤更高的汽車玻璃，1987年成立耀華汽車玻璃公司，1993年在上海證券交易所主板上市。1995年，福耀玻璃工業集團正式組建。



數十年裏，福耀不斷發展壯大，公司工廠遍布美國、俄羅斯、德國、日本、韓國等12個國家和地區。今年前三季度，公司實現營收118.5億元人民幣，同比增加17.62%；歸母淨利潤22.6億元人民幣，同比增加近29%。



福耀玻璃今日收跌5.73%，報67.5元。中信里昂發表研報指，隨著新能源汽車滲透率提升，福耀玻璃高附加值產品將持續增長。此外，曹暉自1990年代起已在集團擔任高級管理職務，相信人事變動對日常經營不會產生重大影響。該行上調福耀玻璃目標價至82元，維持「跑贏大市」評級。



