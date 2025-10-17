《Ａ股焦點》萬科A微升，稱經營和償債有序推進，公開債均如期兌付

萬科A(深:000002)在互動平台表示，公司在各方及大股東強有力的支持下，積極推進改革化險與融合發展。公司生產經營和償債工作有序推進，截至目前到期公開債均如期兌付。
據悉，今年上半年，萬科成功完成了約164.9億元人民幣公開債務的償還，並且2027年之前已無境外公開債到期。
萬科A低開高走，現微升0.16%，報6.41元人民幣。
《經濟通通訊社17日專訊》
17/10/2025 11:06
