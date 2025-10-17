  • 會員
AH股新聞

17/10/2025 09:08

美團宣布追加28億元扶持餐飲商家，助力堂食外賣雙增長

　　美團官方公眾號昨日發布消息，將追加28億元(人民幣．下同)幫助餐飲商家穩經營，覆蓋範圍從此前的外賣商家，延伸至堂食商家，讓各類餐飲好店，都能獲得現金支持，實現長效經營。此外，將繼續投入3億元專項資金，鼓勵餐飲商家探索新店型、新產品、新服務。支持商家實踐衛星店、外賣自提、拼好飯等增收新模式。

　　今年2月，美團推出「明廚亮灶」後廚直播，目前已有30萬商家開通了直播。在此基礎上，美團將追加5億元「明廚亮灶」補貼，與商家共同打造透明後廚新基建。同時會繼續加大「明廚亮灶」專區的流量曝光和資源傾斜，讓開放後廚的品質商家獲得更多回報。

　　此外，美團旗下的大眾點評推出「市井煙火榜」，對上榜小店提供專屬流量扶持，為更多高分老店、優質小店等提供大眾點評「品質外賣」入口。在商家評分體系上，美團將升級大眾點評星級評分體系和外賣評價體系，升級對虛構、誘導評價的識別和審核能力，通過「AI+人工」多道審核機制保障評價真實可信。

　　美團還推出餐飲商家AI決策工具--袋鼠參謀。產品搭載美團自研大模型「Longcat」，覆蓋賽道分析、開店選址、菜品研發、財務分析等日常經營全流程。目前，「袋鼠參謀」、「智能掌櫃」等全平台AI工具已向行業商家免費開放。
 
《經濟通通訊社17日專訊》

