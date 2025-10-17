  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

17/10/2025 08:35

【關稅戰】美國郵輪拒交1167萬特別港務費，取消上海之行改訪釜山

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
美國豪華郵輪「RIVIERA」號因拒繳1167萬元人民幣特別港務費，於2025年10月15日取消上海行程改停韓國釜山，該船載客1250人，適用中國10月14日實施的對美船舶收費新規。

事實要點：
▷ 拒繳特別港務費1167萬元人民幣（按每淨噸400元計）
▷ 收費標準2028年4月17日將增至每淨噸1120元
▷ 該郵輪載客1250人，原定10月15日抵上海
▷ 上海交通委申請郵輪豁免尚未獲批
▷ 「海洋光譜」號10月13日開航，17日返滬，繳費待定

　　中美14日起互相徵收港口費，郵輪行業亦受影響。據《財新網》報道，美國豪華郵輪「RIVIERA」號因拒交特別港務費，從而取消前往上海的行程，引起乘客不滿。

　　「RIVIERA」號載客數為1250人，隸屬於總部在美國的諾唯真郵輪控股公司旗下品牌大洋郵輪，屬於此次中國徵收特別港務費的對象船舶。按照中國交通運輸部10月14日發布的《對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法》（下稱《辦法》），該船需繳納的特別港務費約為1167萬元(人民幣．下同)。

　　知情人士表示，「RIVIERA」號是一艘訪問港郵輪，其9月18日從美國西雅圖出發，經過加拿大和美國阿拉斯加，於10月4日抵達日本。完成9天的日本之行後，其原本計劃於10月15日上午抵達中國上海，但因為不想承擔特別港務費，從而修改航線前往韓國釜山港。

　　訪問港郵輪一般以執行跨洋長途航線、環球航線的郵輪為主，其只在郵輪港進行短暫停留，一般會帶來高端國際游客，目前這種郵輪主要由美國郵輪公司控制。

*上海交通委計劃申請郵輪豁免*

　　按照《辦法》規定，中國海事部門將按航次計收船舶特別港務費，自今年10月14日起靠泊中國港口的，按每淨噸400元計收；此後每年遞增，至2028年4月17日起按每淨噸1120元計收。由於淨噸較大，豪華郵輪單艘所收的費用高於普通貨船。

　　報道又稱，「海洋光譜」號正執行上海至沖繩的航線，10月13日已經開航，10月17日下午返回上海。皇家加勒比人士透露，是否繳費以及後續航線安排，公司正在進行研究。此前，上海交通委計劃申請郵輪豁免，目前仍沒有結果。
《經濟通通訊社17日專訊》

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處