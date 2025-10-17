  • 會員
AH股新聞

17/10/2025 10:48

【數據前瞻】機構料中國第三季GDP放緩至4.8%，關注四中全會、中美元首或會晤

解讀
核心摘要：
中國國家統計局將於10月20日公布第三季GDP，路透調查預估同比增速放緩至4.8%（一年低點），四季度或降至4.3%，全年預增4.8%；四中全會下周召開，中美元首或月底會晤。

事實要點：
▷ 路透調查：Q3 GDP預估4.8%（一年低點），Q4 4.3%，全年4.8%
▷ 路透：四季度逆回購利率、LPR均將下調10基點
▷ 花旗預期降息10基點、降準50基點
▷ 國家統計局10月20日公布第三季GDP數據
▷ 四中全會下周召開，中美元首或月底會晤

　　國家統計局將於下周一(20日)公布第三季GDP數據。上半年強勁增長5.3%之後，中國經濟三季度顯露走弱之勢，《路透》季度調查受訪機構預估中值顯示，三季度同比增速可能放緩至4.8%創一年低點；同時考慮到政策逐步退坡，四季度增速恐進一步滑落至4.3%。今年全年料增4.8%，實現年度目標難度不大，但明年將放緩至4.3%。

　　貨幣政策方面，《路透》季度調查中受訪機構預估，四季度七天期逆回購利率、一年期貸款市場報價利率(LPR)均將下調10個基點。花旗也預計，貨幣政策方面降息10bp、降準50bp仍有可能，財政政策方面育兒補貼、免費學前教育以及四季度以舊換新補貼等則均待細化落實。

　　分析人士認為，短期重點關注已有政策的落實落地，由於明年將迎來「十五五」(2026-2030年)開局之年，政策重心將從短期目標向長期目標傾斜、更強調改革，密切關注下周召開的二十屆四中全會，以及月底可能的中美元首會晤。

*美銀：出口穩健惟內需續疲軟，第三季GDP料增4.5%*

　　美銀證券表示，中國出口表現雖穩健，但內需卻持續疲軟。該行預期內地第三季經濟增長將由第二季的5.2%，放緩至4.5%。儘管9月製造業PMI的生產指數保持在51.9的韌性水平，但仍預料工業增加值將由8月的5.2%回落至9月的5%，主要歸因於去年同期的高基數效應，這可能會拖累整體增長數據。另外，固定資產投資月度增速料維持負值，按年跌3.5%；零售銷售增速可能進一步放緩至僅2.4%。

　　美銀證券認為，未來幾季中國經濟可能會取得溫和進展，更有利的基數和針對特定行業的政策措施將幫助緩解壓力，中國經濟可能會在供過於求的局面中勉力前行。受更有利的去年同期基數，以及當前遏制過度投資和過度競爭的政策努力影響，未來數月生產者價格通縮將逐步放緩。不過，由於整體消費勢頭依然不溫不火，未來一個季度消費者物價可能仍將處於通縮狀態。

*瑞銀：中美充滿不確定性，第四季GDP或低於4%*

　　瑞銀預期，第三季中國經濟增長將放緩至4.7%，中國下半年經濟面臨更多挑戰，經濟增長動能轉弱，中美貿易關係仍充滿不確定性，預料美國對中國加徵的高關稅將延續至年底甚至更久。房地產市場持續疲弱，影響建築活動與消費者信心。

　　瑞銀預料，中國第四季經濟增長可能進一步放緩至低於4%，而今年全年仍會錄得4.7%的增速。通脹方面，中國居民消費價格指數(CPI)全年預估下滑0.2%。人民幣匯率短期可能走強，但受經濟放緩與關稅不確定性影響，年底可能貶至7.1至7.2兌美元。該行提到，主要風險包括中美貿易談判進展、政策刺激的時點與力度，以及房地產市場的進一步演變。

*野村：未來數月需謹慎行事，全年GDP料增4.5%*

　　野村證券則最為審慎，預料中國第三季經濟增長4%，料今年全年增長4.5%。該機構預測，9月工業增加值按年增速預測均值為4.5%；首三季固定資產投資增速的預測為負2.5%；房地產開發投資累計增速為負13.7%。

　　野村認為，中國在未來數月需要謹慎行事，以應對經濟放緩與股市高漲之間的微妙分化。對北京政府而言，推出促增長措施可能會火上加油，加劇股市泡沫。然而，不作為則有可能加劇經濟增長放緩。北京的最佳策略是汲取歷史教訓，抵制短期內過度推行貨幣政策、避免刺激股市的誘惑，保持警惕，避免採取緊縮性政策，清理房地產市場亂象，並解決一些根深蒂固的問題，例如社會保障體系不均衡等。當股市熱情稍微降溫時，中央可能會增加刺激措施，以遏止經濟增長放緩。
《經濟通通訊社17日專訊》

