安世半導體遭荷蘭控制，歐美警告汽車生產或遭受迅速重擊

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

荷蘭政府罕見出手控制中國半導體生產商聞泰科技(滬:600745)旗下的荷蘭子公司安世半導體(Nexperia)，歐美汽車業界均警告汽車生產可能受到迅速且重大的打擊。



歐洲汽車工業協會(ACEA)表示，汽車製造商及其供應商上周收到安世半導體通知，稱無法再保證晶片的交付。如果中國和荷蘭政府之間關於安世半導體的貿易和知識產權爭端，以及晶片供應中斷的問題得不到迅速解決，歐洲車企的生產可能會面臨嚴重影響。



ACEA稱，沒有這些晶片，歐洲的汽車供應商就無法製造向汽車製造商供貨所需的零部件，因此生產有可能停頓。



另外，代表美國大型車企的行業組織汽車創新聯盟(AAI)指出，如果汽車晶片的交貨沒有迅速恢復，美國和許多其他國家的汽車生產將受到干擾，並對其他行業產生溢出效應，敦促盡快解決這一問題。



安世半導體發言人稱，公司正在與中國當局洽談，以獲得管制豁免，期望盡快解決所有挑戰，維護各方最大利益。



*安世半導體供應大眾和寶馬等車企*



據悉，安世晶片在技術上並不複雜，但需要大量生產，其最大的生產基地位於德國漢堡，但大部分晶片都在中國封裝並組裝成更大產品。德國車廠大眾汽車（Volkswagen，港稱福士）和寶馬(BMW)等汽車製造商的供應商網絡中都有安世的身影。



大眾和寶馬均表示，生產尚未受到這些問題的影響，但正在努力確認潛在的供應風險。平治(Mercedes-Benz)稱，正在監控事態發展，並與相關利益方保持聯繫，發言人拒絕透露安世是否屬於該公司的供應商網絡。



安世半導體早前遭荷蘭政府凍結資產、知識產權等，為期一年。中國商務部早前回應稱，堅決反對荷蘭泛化國家安全概念，以行政手段直接插手企業內部事務，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

《經濟通通訊社17日專訊》