  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

17/10/2025 14:13

安世半導體遭荷蘭控制，歐美警告汽車生產或遭受迅速重擊

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
荷蘭政府2025年10月17日宣布控制中企安世半導體，致歐美汽車業警告生產或迅速停頓，因該公司無法保證晶片交付，影響大眾、寶馬等供應鏈。

事實要點：
▷ 荷蘭政府凍結安世資產及知識產權一年（2025年）
▷ 歐洲汽車工業協會稱晶片交付無法保證，生產或停頓
▷ 美國汽車創新聯盟警告供應中斷將波及多國及產業
▷ 安世最大生產基地位於德國漢堡，晶片多在中國封裝
▷ 大眾、寶馬稱生產暫未受影響，正評估潛在風險

　　荷蘭政府罕見出手控制中國半導體生產商聞泰科技(滬:600745)旗下的荷蘭子公司安世半導體(Nexperia)，歐美汽車業界均警告汽車生產可能受到迅速且重大的打擊。

　　歐洲汽車工業協會(ACEA)表示，汽車製造商及其供應商上周收到安世半導體通知，稱無法再保證晶片的交付。如果中國和荷蘭政府之間關於安世半導體的貿易和知識產權爭端，以及晶片供應中斷的問題得不到迅速解決，歐洲車企的生產可能會面臨嚴重影響。

　　ACEA稱，沒有這些晶片，歐洲的汽車供應商就無法製造向汽車製造商供貨所需的零部件，因此生產有可能停頓。

　　另外，代表美國大型車企的行業組織汽車創新聯盟(AAI)指出，如果汽車晶片的交貨沒有迅速恢復，美國和許多其他國家的汽車生產將受到干擾，並對其他行業產生溢出效應，敦促盡快解決這一問題。

　　安世半導體發言人稱，公司正在與中國當局洽談，以獲得管制豁免，期望盡快解決所有挑戰，維護各方最大利益。

*安世半導體供應大眾和寶馬等車企*

　　據悉，安世晶片在技術上並不複雜，但需要大量生產，其最大的生產基地位於德國漢堡，但大部分晶片都在中國封裝並組裝成更大產品。德國車廠大眾汽車（Volkswagen，港稱福士）和寶馬(BMW)等汽車製造商的供應商網絡中都有安世的身影。

　　大眾和寶馬均表示，生產尚未受到這些問題的影響，但正在努力確認潛在的供應風險。平治(Mercedes-Benz)稱，正在監控事態發展，並與相關利益方保持聯繫，發言人拒絕透露安世是否屬於該公司的供應商網絡。

　　安世半導體早前遭荷蘭政府凍結資產、知識產權等，為期一年。中國商務部早前回應稱，堅決反對荷蘭泛化國家安全概念，以行政手段直接插手企業內部事務，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。
《經濟通通訊社17日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處