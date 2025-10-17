  • 會員
AH股新聞

17/10/2025 09:30

《Ａ股行情》滬綜指低開0.1%，王文濤指中美摩擦升級責任歸於美方

　　商務部部長王文濤將近期中美摩擦升級歸咎於美方，指責美國在9月馬德里經貿會談後密集出台一系列對華限制措施。滬深股市今早疲軟，滬綜指低開0.11%，報3912.04點，深成指低開0.2%，創業板指低開0.36%。地緣政治風險下，黃金股盤初走高。

　　王文濤周四（16日）會見蘋果公司行政總裁庫克時提到，中美雙方經貿團隊5月以來舉行了四次會談，推動中美經貿關係回穩。近期中美經貿關係出現波動，主要原因是美方在馬德里會談後，密集出台一系列對華限制措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。王文濤表示，維護中美經貿關係總體穩定需要雙方相向而行，希望美方與中方透過平等對話協商尋找解決問題的辦法，為兩國企業開展合作提供更穩定的預期及環境。

　　外交部長王毅亦敦促中美雙方開展有效溝通，妥善解決分歧，「脫勾斷鏈」不是現實理性選擇，對立對抗只會兩敗俱傷。

　　另外，人行今日進行1648億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有4090億元逆回購到期，即今日淨回籠2442億元。人行本周共進行6731億元逆回購，對沖本周逆回購到期量10210億元，即人行全周收水3479億元，連續第二周淨回籠。
《經濟通通訊社17日專訊》

