etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

17/10/2025 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日挫1%再失3900，電池、電氣設備跌幅居前

　　滬深股市早盤低開低走，滬綜指半日挫1%收報3877.2點，再失三千九關，深成指也跌1.99%，創業板跌2.37%。兩市半日成交額11796億元（人民幣．下同），較上個交易日回落315億元或2.6%。

　　盤面上看，培育鑽石、電氣設備及電池股跌幅最深，均超3%；其中，華明裝備(深:002270)、中恒電氣(深:002364)等多股跌停。稀土板塊亦延續弱勢，銀河磁體(深:300127)上午收挫7.4%。歐委會副主席東布洛夫斯基表示，七國集團（G7）財長已同意在應對中國稀土出口管制方面保持統一立場，並與中方接觸，協調短期應對措施，同時推動供應來源多元化。

　　上漲方面，港口航運板塊升幅靠前，廈門港務(深:000905)漲停。貴金屬亦逆市衝高，西部黃金(滬:601069)及曉程科技(深:300139)升約5%。在避險情緒下，現貨金升至每盎司4378美元的新高紀錄，不過隨後遭遇一些獲利回吐。即便如此，黃金單周漲幅仍將達7.6%，這是自2020年初以來的最大漲幅。
《經濟通通訊社17日專訊》

