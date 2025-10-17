  • 會員
17/10/2025 15:10

《Ａ股行情》滬綜指收挫2%周跌1.5%，創業板指跳水3%，半導體股重挫

　　滬深股市今日低開低走，滬綜指收低1.95%報3839.76點，深成指亦挫3.04%，創業板指跳水3.36%。投資者觀望大國博弈發展，成交量低迷，兩市全日成交1.94萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量69億元或0.4%。

　　今日半導體集體重挫，中芯國際(滬:688981)收跌4.3%，權重股海光信息(滬:688041)及寒武紀(滬:688256)均跌逾2%。聞泰科技(滬:600745)旗下安世半導體遭荷蘭政府控制，無法再保證芯片交付，歐美行業協會警告汽車生產將受到干擾。另美光據報將停止向中國的數據中心供應服務器芯片。

　　此外，海南地區股部分衝高，海峽股份(深:002320)漲停封板。財政部等三部門宣布對海南免稅購物政策進行多項調整，包括明確允許「離島且離境旅客」享受離島免稅政策、擴大離島免稅商品範圍等。

*中美貿易關係反覆料成新常態*

　　回顧本周，市場焦點持續落在中美貿易爭端上。美方表態反覆，更惹市場疑慮。美國總統特朗普威脅11月1日起對華商品加徵100%關稅，以報復中國早前進一步擴大稀土出口限制。惟他本人及美國財長貝森特其後緩頰，說月底在韓國與中國國家主席習近平會面的計劃不變；15日貝森特又公開大肆批評中方貿易代表態度強硬。總體來看，滬指本周有三個交易日錄跌，全周挫1.47%，令三周連升斷纜。有分析認為，中美雙方在試探彼此底線，這種「緊張-升級-緩和」的循環將成中美關係的新常態。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004514.23-2.26　
上證指數3839.76-1.958731.82
深證成指12688.94-3.0410649.30
創業板指2935.37-3.36　
科創501363.17-3.77　
B股指數259.96-1.221.64
深證B指1337.92-1.351.08

《經濟通通訊社17日專訊》

