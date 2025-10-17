《Ａ股行情》滬綜指收挫2%周跌1.5%，創業板指跳水3%，半導體股重挫

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

滬深股市今日低開低走，滬綜指收低1.95%報3839.76點，深成指亦挫3.04%，創業板指跳水3.36%。投資者觀望大國博弈發展，成交量低迷，兩市全日成交1.94萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量69億元或0.4%。



今日半導體集體重挫，中芯國際(滬:688981)收跌4.3%，權重股海光信息(滬:688041)及寒武紀(滬:688256)均跌逾2%。聞泰科技(滬:600745)旗下安世半導體遭荷蘭政府控制，無法再保證芯片交付，歐美行業協會警告汽車生產將受到干擾。另美光據報將停止向中國的數據中心供應服務器芯片。



此外，海南地區股部分衝高，海峽股份(深:002320)漲停封板。財政部等三部門宣布對海南免稅購物政策進行多項調整，包括明確允許「離島且離境旅客」享受離島免稅政策、擴大離島免稅商品範圍等。



*中美貿易關係反覆料成新常態*



回顧本周，市場焦點持續落在中美貿易爭端上。美方表態反覆，更惹市場疑慮。美國總統特朗普威脅11月1日起對華商品加徵100%關稅，以報復中國早前進一步擴大稀土出口限制。惟他本人及美國財長貝森特其後緩頰，說月底在韓國與中國國家主席習近平會面的計劃不變；15日貝森特又公開大肆批評中方貿易代表態度強硬。總體來看，滬指本周有三個交易日錄跌，全周挫1.47%，令三周連升斷纜。有分析認為，中美雙方在試探彼此底線，這種「緊張-升級-緩和」的循環將成中美關係的新常態。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4514.23 -2.26 上證指數 3839.76 -1.95 8731.82 深證成指 12688.94 -3.04 10649.30 創業板指 2935.37 -3.36 科創50 1363.17 -3.77 B股指數 259.96 -1.22 1.64 深證B指 1337.92 -1.35 1.08

《經濟通通訊社17日專訊》