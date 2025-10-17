《Ａ股行情》滬綜指收挫2%周跌1.5%，創業板指跳水3%，半導體股重挫

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
2025年10月17日，滬綜指收跌1.95%報3839.76點，創業板指跌3.36%，滬深兩市成交1.94萬億元。半導體股重挫，中芯國際跌4.3%；海南免稅政策調整推動海峽股份漲停，中美貿易爭端持續影響市場。
事實要點：
▷ 創業板指收跌3.36%至2935.37點（當日最大跌幅）
▷ 滬深兩市成交1.94萬億元，較前日增0.4%
▷ 中芯國際(滬:688981)收跌4.3%（半導體股最高跌幅）
▷ 海南免稅政策允許「離島且離境旅客」享優惠
▷ 特朗普威脅11月1日對華商品加徵100%關稅
滬深股市今日低開低走，滬綜指收低1.95%報3839.76點，深成指亦挫3.04%，創業板指跳水3.36%。投資者觀望大國博弈發展，成交量低迷，兩市全日成交1.94萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量69億元或0.4%。
今日半導體集體重挫，中芯國際(滬:688981)收跌4.3%，權重股海光信息(滬:688041)及寒武紀(滬:688256)均跌逾2%。聞泰科技(滬:600745)旗下安世半導體遭荷蘭政府控制，無法再保證芯片交付，歐美行業協會警告汽車生產將受到干擾。另美光據報將停止向中國的數據中心供應服務器芯片。
此外，海南地區股部分衝高，海峽股份(深:002320)漲停封板。財政部等三部門宣布對海南免稅購物政策進行多項調整，包括明確允許「離島且離境旅客」享受離島免稅政策、擴大離島免稅商品範圍等。
*中美貿易關係反覆料成新常態*
回顧本周，市場焦點持續落在中美貿易爭端上。美方表態反覆，更惹市場疑慮。美國總統特朗普威脅11月1日起對華商品加徵100%關稅，以報復中國早前進一步擴大稀土出口限制。惟他本人及美國財長貝森特其後緩頰，說月底在韓國與中國國家主席習近平會面的計劃不變；15日貝森特又公開大肆批評中方貿易代表態度強硬。總體來看，滬指本周有三個交易日錄跌，全周挫1.47%，令三周連升斷纜。有分析認為，中美雙方在試探彼此底線，這種「緊張-升級-緩和」的循環將成中美關係的新常態。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4514.23
|-2.26
|上證指數
|3839.76
|-1.95
|8731.82
|深證成指
|12688.94
|-3.04
|10649.30
|創業板指
|2935.37
|-3.36
|科創50
|1363.17
|-3.77
|B股指數
|259.96
|-1.22
|1.64
|深證B指
|1337.92
|-1.35
|1.08
《經濟通通訊社17日專訊》
