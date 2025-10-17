  • 會員
AH股新聞

17/10/2025 11:06

《Ａ股焦點》比亞迪AH股齊跌，即日起召回約11.6萬輛車

　　國家市場監督管理總局表示，比亞迪(01211)(深:002594)向當局備案了召回計劃，自即日起召回部分唐、元pro汽車共計115783輛。比亞迪A股現跌1.65%，報105.19元人民幣；H股更挫逾2%。

　　比亞迪稱將委託授權經銷商，免費為召回範圍內的車輛使用專用密封膠補強動力電池殼體，恢復防水功能，以消除安全隱患。
《經濟通通訊社17日專訊》

