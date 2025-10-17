《Ａ股焦點》海南離島免稅政策調整，離境旅客享免稅，海南股逆市升

為推進海南自由貿易港建設，財政部等三部門宣布對海南免稅購物政策進行多項調整。新政策首次明確允許「離島且離境旅客」享受離島免稅政策。海南本地股逆市升，海峽股份(深:002320)漲停，海南機場(滬:600515)升5.7%，康芝藥業(深:300086)彈4.5%，中國中免(滬:601888)升0.7%，海汽集團(滬:603069)、京糧控股(深:000505)、海南礦業(滬:601969)跟漲。



財政部、海關總署、稅務總局聯合發布公告，新政策涵蓋五大核心內容，將於11月1日起實施。新政策包括擴大離島免稅商品範圍，免稅商品從45大類擴至47大類，包括新增寵物用品、可隨身攜帶的樂器兩類商品，另微型無人機納入電子消費品類。服裝服飾、咖啡、茶等6類國內商品，可進入免稅店銷售並享受退免稅政策。



「離島且離境旅客」是指年滿18歲、已購買從海南離境的機票船票，並持進出境有效證件並實際離境的國內外旅客，包括海南省居民。此前，海南免稅政策的對象是「離島旅客」，不包括離境，即出國的旅客無法享受免稅優惠政策。​

《經濟通通訊社17日專訊》