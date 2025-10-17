《神州期貨》上期所：調整黃金和白銀期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度

上海期貨交易所發布通知，自2025年10月21日（星期二）收盤結算時起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：黃金、白銀期貨合約的漲跌停板幅度調整為14%，套保持倉交易保證金比例調整為15%，一般持倉交易保證金比例調整為16%。



如遇《上海期貨交易所風險控制管理辦法》第十三條規定情況，則在上述交易保證金比例、漲跌停板幅度基礎上調整。

《經濟通通訊社17日專訊》