中國太保(02601)首三季保費收入3924億元人民幣，按年升6%

中國太保(02601)(滬:601601)公布，今年首三季累計原保險保費收入3923.91億元人民幣（人民幣．下同），比去年同期累計原保險保費收入3694.12億元升6.2%。
該集團指，在今年首三季，子公司中國太平洋人壽保險累計原保險保費收入為2324.36億元，增長10.9%，另一子公司中國太平洋財產保險累計原保險保費收入為1599.55億元，增長0.1%。
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解
17/10/2025 07:56
中國太保(02601)(滬:601601)公布，今年首三季累計原保險保費收入3923.91億元人民幣（人民幣．下同），比去年同期累計原保險保費收入3694.12億元升6.2%。
該集團指，在今年首三季，子公司中國太平洋人壽保險累計原保險保費收入為2324.36億元，增長10.9%，另一子公司中國太平洋財產保險累計原保險保費收入為1599.55億元，增長0.1%。
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N