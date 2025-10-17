中國太保(02601)首三季保費收入3924億元人民幣，按年升6%

中國太保(02601)(滬:601601)公布，今年首三季累計原保險保費收入3923.91億元人民幣（人民幣．下同），比去年同期累計原保險保費收入3694.12億元升6.2%。



該集團指，在今年首三季，子公司中國太平洋人壽保險累計原保險保費收入為2324.36億元，增長10.9%，另一子公司中國太平洋財產保險累計原保險保費收入為1599.55億元，增長0.1%。

《經濟通通訊社17日專訊》