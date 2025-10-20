紫金礦業(02899)第三季盈利146億人幣，升57%，首三季多賺55%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
紫金礦業(02899)2025年第三季盈利145.7億元人民幣，同比增57.14%，首三季純利378.6億元增55.45%，第三季收入864.9億元，經營現金流淨額233億元增48.6%。
事實要點：
▷ 首三季純利378.6億元（同比增55.45%）
▷ 第三季純利145.7億元（同比增57.14%）
▷ 第三季經營現金流淨額233億元（同比增48.6%）
▷ 首三季礦產金產量65噸（同比增20%）
▷ 第三季收入864.9億元（同比增8.14%）
紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，截至9月30日止第三季盈利145.7億元（人民幣．下同），升57.14%，每股盈利54.8分，扣除非經常性損益之純利125億元，升50.37%，
該集團指，第三季收入864.9億元，升8.14%，經營活動產生的現金流量淨額233億元，升48.6%，加權平均淨資產收益率9.8%，升2.66個百分點。第三季度礦產金產量24噸，按季增加7%，礦產銅產量26萬噸，按季減少6%，礦產銀產量112噸，按季減少6%，礦山企業毛利率61.27%，按季上升0.78個百分點；綜合毛利率為27.23%，按季上升2.71個百分點。
*首三季礦產金產量增加20%*
該集團指，首三季純利378.6億元，升55.45%，每股盈利1.425元，扣除非經常性損益之純利341億元，升43.7%，營業收入2542億元，升10.3%，加權平均淨資產收益率25.45%，升5.23個百分點。礦產金產量65噸，增加20%，礦產銅產量83萬噸，增加5%，礦產銀產量335噸，增加1%，礦山企業毛利率60.62%，增加2.91個百分點；綜合毛利率24.93%，增加5.4個百分點。
該集團指，業績增長主要得益於把握金屬價格上行，盡產盡銷，充分享受價格上漲紅利，第三季礦產金產量超過全年計劃指標時序進度，同時依託投資併購整合能力，通過技改擴產和運營優化，快速釋放產能。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社20日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情