  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2025 08:57

【國務會議】李強：持續推動物流降本提質增效，促物流數智化發展

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
李強於2025年10月17日主持國務院會議，要求持續降低物流成本、加快數智化發展，部署綠色貿易政策，並指出全年糧食有望再獲豐收。

事實要點：
▷ 全年糧食有望再獲豐收（原文明確結論）
▷ 加快物流數字基礎設施建設和升級改造（政策行動）
▷ 推動人工智能與物流深度融合（技術應用方向）
▷ 加大對小微物流企業短期融資支持（企業扶持措施）
▷ 加快完善綠色貿易政策制度體系（國際標準銜接）

　　國務院總理李強17日主持召開國務院常務會議，聽取關於有效降低全社會物流成本行動落實情況匯報，會議指出，要持續推動物流降本提質增效，加快建設供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系，深化貨物運輸結構調整，加強多式聯運管理制度、規則標準協調銜接。

　　要加大物流倉儲設施等領域投資，優化布局、完善功能，加快物流數字基礎設施建設和升級改造。要推進物流數據開放互聯，推動人工智能等與物流深度融合，促進物流數智化發展。要加大對物流企業特別是小微企業短期融資等方面的支持力度，推動物流主體做強做優做大。

*加快完善綠色貿易政策制度體系，全年糧食有望再獲豐收*

　　會議部署拓展綠色貿易的有關舉措，會議指出，要加快完善綠色貿易政策制度體系，加強與產業、科技、財稅、金融等政策銜接協同，為綠色貿易發展營造良好環境。要提升外貿企業綠色低碳發展能力，推動企業開展綠色設計和生產，建設綠色貿易公共服務平台。要拓展相關產品和技術進出口，加強國際交流與溝通，加快建立與國際接軌的綠色低碳產品、技術和服務標準體系。

　　會議指出，今年以來各地區各有關部門協同抓好糧食生產，全年糧食有望再獲豐收，菜籃子產品供應充足。要強化底線思維，加強部門協作，再接再厲抓好秋收秋種，統籌做好種子、化肥等農資保供穩價。要充分發揮政策性收儲托底作用，支持市場化主體加大收購力度，切實保障農民收益。要用好農業救災資金，做好保險理賠，努力減輕農民因災損失。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處