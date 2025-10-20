【國務會議】李強：持續推動物流降本提質增效，促物流數智化發展

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國務院總理李強17日主持召開國務院常務會議，聽取關於有效降低全社會物流成本行動落實情況匯報，會議指出，要持續推動物流降本提質增效，加快建設供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系，深化貨物運輸結構調整，加強多式聯運管理制度、規則標準協調銜接。



要加大物流倉儲設施等領域投資，優化布局、完善功能，加快物流數字基礎設施建設和升級改造。要推進物流數據開放互聯，推動人工智能等與物流深度融合，促進物流數智化發展。要加大對物流企業特別是小微企業短期融資等方面的支持力度，推動物流主體做強做優做大。



*加快完善綠色貿易政策制度體系，全年糧食有望再獲豐收*



會議部署拓展綠色貿易的有關舉措，會議指出，要加快完善綠色貿易政策制度體系，加強與產業、科技、財稅、金融等政策銜接協同，為綠色貿易發展營造良好環境。要提升外貿企業綠色低碳發展能力，推動企業開展綠色設計和生產，建設綠色貿易公共服務平台。要拓展相關產品和技術進出口，加強國際交流與溝通，加快建立與國際接軌的綠色低碳產品、技術和服務標準體系。



會議指出，今年以來各地區各有關部門協同抓好糧食生產，全年糧食有望再獲豐收，菜籃子產品供應充足。要強化底線思維，加強部門協作，再接再厲抓好秋收秋種，統籌做好種子、化肥等農資保供穩價。要充分發揮政策性收儲托底作用，支持市場化主體加大收購力度，切實保障農民收益。要用好農業救災資金，做好保險理賠，努力減輕農民因災損失。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》