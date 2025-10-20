  • 會員
AH股新聞

20/10/2025 13:15

《駐京專電》李成鋼被免中國常駐世貿組織代表職務，李詠箑接任

　　國家主席習近平任免駐外大使，免去李成鋼的中華人民共和國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務。任命李詠箑為中華人民共和國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。

　　據《央視》報道，習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定作出上述任免。

　　公開資料顯示，李詠箑1994年本科畢業於北京外國語大學，2001年在對外經濟貿易大學獲得碩士學位，曾任中國商務部條約法律司副司長、司長等職，去年起任國際貿易談判副代表（副部長級）。2025年6月李詠箑被免去商務部國際貿易談判副代表職務。李詠箑是世貿組織法律資深專家，曾參與涉及中國的多宗世貿爭端解決案件，包括汽車零部件案、出版物市場准入案、訴美反補貼措施案等。

　　李成鋼2021年02月起被任命為中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表；2025年03月起為商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，留下中國常駐世貿組織代表空缺。日前中美貿易摩擦升級，美國財長貝森特(Scott Bessent)公開指摘中國商務部國際貿易談判代表李成鋼8月底不請自來，態度強硬挑釁，就貿易發表「極具煽動性的言論」。
 
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》

