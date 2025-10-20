  • 會員
20/10/2025 15:50

《駐京專電》商務部電商司司長朱咏調任中國對外貿易中心主任

　　中國對外貿易中心官網「中心領導」欄目更新顯示，朱咏已任中國對外貿易中心黨委書記、主任，中國對外貿易中心集團有限公司董事長、總裁。此前，朱咏擔任商務部電子商務和信息化司司長。

　　公開資料顯示，朱咏畢業於南開大學APEC研究中心世界經濟專業，在職研究生。她曾任商務部對外貿易司綜合處副處長、處長，市場開拓和貿易平衡處處長，辦公室主任，進口處處長等職，於2016年1月任對外貿易司副司長兼國家機電產品進出口辦公室副主任。2020年9月，朱咏援疆出任新疆維吾爾自治區商務廳黨組成員、副廳長（正廳級），2023年卸任後，回到商務部擔任電子商務和信息化司司長。

　　中國對外貿易中心是商務部直屬事業單位，是國家重要的貿易促進機構，下設中國對外貿易中心集團有限公司，主要業務是承辦中國進出口商品交易會（廣交會），主辦各類大型專業品牌展，運營全球規模最大的會展綜合體--廣交會展館和中國北方最大展館--國家會展中心（天津），經營展覽工程、酒店、餐飲、廣告、商旅及貿易服務等會展全產業鏈業務。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》

