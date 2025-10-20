  • 會員
20/10/2025 08:11

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中共中央總書記習近平於2025年10月19日致電祝賀鄭麗文當選中國國民黨主席，鄭麗文同日復電致謝；A股近五年股債融資總額達57.5萬億元，科技債發行1.77萬億元。

事實要點：
▷ 近五年交易所股債融資57.5萬億元（直接融資佔比31.6%）
▷ 交易所債券市場「十四五」發行52.4萬億元（科技債1.77萬億元）
▷ 私募股權創投基金投資九成科創板及北交所上市公司（截至2025Q2）
▷ 中共二十屆四中全會10月20-23日召開（審議「十五五」規劃建議）
▷ 上交所稱將提升上市公司質量（霍瑞戎10月18日發言）

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平電賀鄭麗文當選中國國民黨主席，鄭麗文復電表示感謝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記習近平19日致電鄭麗文，祝賀其當選中國國民黨主席，指出多年來兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。同日，新當選的中國國民黨主席鄭麗文復電，對習近平總書記表示感謝。

強化樞紐功能，A股含「科」量躍升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近五年，交易所市場股債融資合計達到57.5萬億元，直接融資比重穩中有升，較「十三五」末提升2.8個百分點，達到31.6%；「十四五」期間，交易所債券市場累計發行各類債券超52.4萬億元，科技創新公司債券已累計發行1.77萬億元，有力支持科技強國戰略；截至二季度末，私募股權創投基金參與投資了九成的科創板和北交所上市公司、過半數的創業板上市公司……一組數據折射出「十四五」期間資本市場助力科技創新的實踐軌跡，A股含「科」量實現躍升。

人行：著力培育支持科技創新的金融市場生態
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行副行長鄒瀾在全球財富管理論壇．2025上海蘇河灣大會上表示，大力發展直接融資，加快建設多層次資本市場，優化金融體系結構，使之更加適應創新驅動發展戰略需要。人民銀行將與各方一道著力培育支持科技創新的金融市場生態，持續提升金融支持的能力、強度和水平。


《上海證券報》

習近平電賀鄭麗文當選中國國民黨主席，鄭麗文復電表示感謝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記習近平19日致電鄭麗文，祝賀其當選中國國民黨主席，指出多年來兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。同日，新當選的中國國民黨主席鄭麗文復電，對習近平總書記表示感謝。

確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
10月20日至23日，黨的二十屆四中全會在北京召開。會議將審議《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，為未來五年中國發展擘畫藍圖。「十五五」新的征程即將開啟，向著全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標踔厲奮發、勇毅前行，必將確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展，開創中國式現代化嶄新局面。

上交所：持續提升上市公司質量，營造中長期資金入市良好生態
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「上交所將始終錨定服務國家戰略，以推動高質量發展為目標，持續提升上市公司質量，營造中長期資金入市的良好生態，不斷增強市場的包容性、適應性和吸引力。」10月18日，上海證券交易所副理事長霍瑞戎在全球財富管理論壇．2025上海蘇河灣大會上表示。


《證券時報》

習近平電賀鄭麗文當選中國國民黨主席，鄭麗文復電表示感謝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記習近平19日致電鄭麗文，祝賀其當選中國國民黨主席，指出多年來兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。同日，新當選的中國國民黨主席鄭麗文復電，對習近平總書記表示感謝。

錯位發展讓低空經濟「飛」得更穩更遠
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國無人機產業正從各地「一擁而上」的同質化發展模式走向「各具特色」的區域發展新格局。第七屆中國天津國際直升機博覽會近日舉行，本屆直博會的一大亮點是新增了低空經濟展示區域，集中展示我國低空經濟產業最新進展。

鏈接兩大國家級經濟圈，「無錫實踐」打造協同發展新樣本
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
作為中國經濟高質量發展的兩大核心增長極，長三角以雄厚的產業集群優勢與蓬勃的創新活力引領東部經濟轉型升級，粵港澳大灣區憑借開放包容的格局與高效的國際資源配置能力驅動南部發展突破，無錫立足自身在長三角的核心區位優勢與深厚產業基礎，主動破局跨區域協作壁壘，創新性提出建設長三角-粵港澳（無錫）科創產業融合發展區的重大決策，為兩大國家戰略區域深化互補合作、實現協調共進提供了可複制、可推廣的地方樣本。

